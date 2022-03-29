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29 марта 2022 года 08:52
Экономика РФ в этом году может лишиться до 2 млн рабочих мест
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Алексей Филиппов/ТАСС
29 марта. FINMARKET.RU - До конца 2022 года число рабочих мест в российской экономике может сократиться на 2 млн, из-за этого уровень безработицы в стране вырастет с нынешних 4,4% до 7,1–7,8%. При менее остром развитии событий показатель увеличится до 6,4–6,5%, пишет "Коммерсантъ", ссылающийся на прогноз Центра стратегических разработок (ЦСР). В долгосрочной перспективе, по ожиданиям аналитиков, российскую занятость может ждать структурная перестройка — при сокращении числа рабочих мест в автопроме, металлургии и строительстве потребность в сотрудниках вырастет в легкой промышленности и в сфере IT-технологий.
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Ключевые слова: РФ, безработица, мнение, ЦСР
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