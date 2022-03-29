Ритейлеры вводят кредиты за бытовую технику под 10% переплаты

29 марта. FINMARKET.RU - В российские магазины электроники, часть из которых ранее отказалась от рассрочки, возвращается популярный в 2000-х годах кредитный формат "10–10–10". По нему покупатель вносит 10% стоимости товара, а затем 10 месяцев выплачивает долг равными долями, в итоге переплачивая за технику 10%. Однако, как пишут "Известия", такая схема вводит потребителя в заблуждение. На самом деле ставка по таким кредитам составляет 23–25% годовых, отметили юристы. Но на фоне того, чтосейчас подорожали, а часть розницы отказалась от рассрочек, выбирать клиентам не приходится, признали аналитики.

Первыми такую схему внедрили "М.Видео" и "Эльдорадо", за ними последуют и другие ритейлеры, считают эксперты.

Представители других ритейлеров и операторов, опрошенные "Известиями", утверждают, что пока формат "10–10–10" их магазины не используют.

"Большинство ритейлеров сейчас не используют "10–10–10", но в ближайшее время розничные сети, скорее всего, введут такую практику. Им нужен оборот, а без таких мер поддержки продаж сохранить его на приемлемом для продолжения бизнеса уровне вряд ли удастся", — считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, мнение которого приводит газета.

"Сейчас в России преобладают программы рассрочек по условной схеме "0–0–12": 0% первый взнос, 0% переплат и срок кредита на 12 месяцев", — рассказал "Известиям" сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. Он пояснил, обычно проценты по такому типу займа полностью берет на себя продавец.

Сейчас экономическая обстановка требует корректировки привычных моделей рассрочки, которые не предполагали получения процентов с заемщика, отметила операционный директор финтех-платформы "Фаст Ривер" Ксения Артемьева. По ее словам, программа "10–10–10", с одной стороны, позволяет сохранить доступ населения к кредитам на крупные покупки, а с другой — в какой-то степени страхует магазины и банки.

"При этом сама система рассрочек крайне важна в нынешних условиях. Благодаря этому инструменту банковский сектор продолжит расширять клиентскую базу, он улучшает динамику оборота средств на потребительском рынке, позволяет людям решать свои практические задачи по качеству жизни. Кроме того, в выигрыше и магазины, которые получают инструмент поддержки потребительского спроса и реализации товаров", — полагает Ксения Артемьева.

Жалоб на банковский продукт "10–10–10" в ФАС не поступало, сообщили в пресс-службе ведомства. Там добавили, что при продвижении услуг по кредитованию до потребителей должны доводить полную информацию, в том числе о полной стоимости кредита и графике платежей.