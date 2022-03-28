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28 марта 2022 года 10:57
Операторы не исключают сбои связи из-за дефицита оборудования
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DPA/TASS
28 марта. FINMARKET.RU - Комиссия РСПП по связи и IT полагает, что "в текущих экономических условиях" резервов оборудования операторов связи хватит на полгода, а сбои в их работе могут начаться уже летом, пишет "Коммерсант". Капитальные затраты крупнейших операторов связи вырастут с 390 млрд руб. в 2021 году до 450 млрд руб. в 2022 году даже при сокращении инвестпрограмм, прогнозирует комиссия. Кроме того, при сохранении текущих тенденций в течение полугода отрасль может потерять до 30% высококвалифицированных специалистов, а общее ухудшение финансового положения операторов связи и вещания может заставить менеджмент оптимизировать штат на 15–20% к концу 2022 года. Помимо уже одобренных правительством предложений Минцифры поддержки отрасли в виде льготного кредитования и снижения налога на прибыль комиссия РСПП предлагает наложить мораторий на отчисления в фонд универсальных услуг связи на 2022 год, снизить плату за радиочастотный спектр на 50%, обнулить ставку по налогу на имущество, снизить ставку по страховым взносам и освободить от налогообложения доходы сотрудников отрасли связи. В Минцифры “Коммерсанту” заявили, что не видят предпосылок для сбоев в сетях связи.
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Ключевые слова: Россия, IT-компании, прогноз
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