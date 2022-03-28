Грузовым авиакомпаниям грозит банкротство

28 марта. FINMARKET.RU - Грузовыеуспешно пережили пандемию и даже помогли авиакомпаниям поправить финансовое положение в условиях сокращения пассажирских рейсов. Но ограничения, введенные Евросоюзом и США, оставляют отечественные компании без работы и подводят их к банкротству, считают в отрасли, пишет "Российская газета"

По итогам января и февраля 2022 года, объем перевезенных по воздуху грузов вырос до 208,6 тыс. тонн, почти на 6% к аналогичному периоду 2021 года, сообщили в Росавиации. Больше всего грузов перевезла входящая в группу "Волга-Днепр" профильная грузовая авиакомпания AirBridgeCargo - 88,6 тыс. тонн. Еще около 45 тыс. тонн пришлось на крупные авиакомпании "Аэрофлот", S7 и "Победа". Но по итогам марта картина резко поменяется. По данным сервиса Flightradar24, все три грузовых авиаперевозчика почти не летали.

Возникли те же проблемы, что и у пассажирских компаний. Самолеты Boeing, находящиеся в лизинге, оказались под угрозой ареста.

Основными рынками для группы "Волга-Днепр" были Европа, США и Канада. После закрытия неба эти перевозки стали невозможными, говорит руководитель портала "Авиация России" Андрей Величко. К тому же многие уникальные, такие как энергетическое оборудование, детали космических кораблей и самолетов, военные грузы, которые перевозили компании, попали под международные санкции, введенные в отношении России.

Перевозчикам можно бы переориентироваться на Юго-Восточную Азию, но там достаточно своих компаний.

Пройдет до полугода, пока наши грузовые авиакомпании смогут понять, как им выживать в новых условиях. Но на это время поддержать авиакомпании на плаву может только государство, говорит Величко. Иначе весьма вероятно банкротство российских грузовых авиаперевозчиков, которые еще недавно возили грузы по всему миру, говорит он.