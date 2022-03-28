Правительство Москвы предложило поддержать бизнес за счет отмены обязательных требований

28 марта. FINMARKET.RU - В правительстве Москвы предложили программу смягчения контрольно-надзорных требований к бизнесу, которая позволит компаниям сэкономить до 1,5 трлн руб. в год. Об этом говорится в письме мэра Сергея Собянина премьер-министру Михаилу Мишустину, пишут "Ведомости" . со ссылкой на источники. Влияние непосредственно на столичную экономику оценивается в 300 млрд. Предложенная Москвой "регуляторная гильотина" состоит из 10 блоков: труд, автотранспорт, общепит, школы, санэпид, пищевое производство, склады, туризм, пожарная безопасность, антитеррор.

Наибольшую выгоду для бизнеса может принести отмена избыточных требований в сфере трудового законодательства и охраны труда - до 300 млрд руб. в год, следует из материалов мэрии. Правительство Москвы предлагает в этой сфере сузить круг организаций, на которые направлены избыточные требования.

В области защиты персональных данных московская мэрия предлагает закрепить возможность работодателя получить "генерализованное согласие" на передачу информации о сотруднике для аутсорсинговых организаций и по запросу госорганов.

Вторая по силе экономического эффекта группа - отмена требований в сфере автомобильного транспорта. Это может высвободить до 233 млрд руб., говорится в документе. Среди мер - отмена специальных инструктажей для водителей общественного транспорта и таксистов, отказ от использования путевых листов, смягчение требований по оснащению техсредствами транспортной безопасности.

В сфере организации общего образования правительство Москвы предлагает отменить требования, которые сэкономят до 157 млрд руб.

Дополнительный экономический потенциал для общепита из-за отмены требований оценивается до 50 млрд руб. в год. Предложенные меры касаются смягчения требований по установке вытяжных вентиляционных систем, холодильного оборудования и некоторых санитарных правил.

По линии санэпида московское правительство предлагает отменить ведение личных медицинских книжек для работников общепита, гостиниц и медперсонала и перенести эти сведения в региональные информационные системы.

В пищевом производстве предлагается упразднить требования к обоснованию сроков годности, вместо этого можно подтверждать безопасность продукции в рамках стандартных процедур оценки соответствия.

В сфере туризма под сокращение могут подпасть требования по миграционному учету по месту пребывания в гостинице и ряд обязательств по организации детского туризма.