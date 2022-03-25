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25 марта 2022 года 09:33
Пессимизм в ожиданиях компаний достиг исторического максимума
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AY/TASS
25 марта. FINMARKET.RU - Сводный индекс прогнозов промышленности ИЭП (рассчитывает институт Гайдара на основе результатов опроса руководителей компаний этого сектора) продемонстрировал беспрецедентный обвал — максимальный с начала проведения таких опросов, пишет "Коммерсантъ". За первый месяц военной операции индекс потерял сразу 50 пунктов. Обвал зафиксирован по всем составляющим этого индикатора: и показателям прогнозов, и планов компаний. Инфляционные ожидания в промышленности, по данным опроса института, выросли на 20 пунктов. Рекордным за последние два десятилетия оказался и рост инфляционных ожиданий бизнеса, зафиксированный опросом Банка России, напоминает "Ъ".
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Ключевые слова: РФ, промышленность, кризис
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