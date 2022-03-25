Объемы строительства жилья могут сократиться на 20%

25 марта. FINMARKET.RU - Кризис, связанный с военными действиями на Украине, подтолкнул 40% компаний заморозить на неопределенное время строительство по всей России жилья, офисов и логопарков. Причина — в резком подорожании стройматериалов и финансирования. В итоге, полагают эксперты, объемы строительства жилья в стране могут сократиться на 20%, а коммерческой недвижимости — на 40%, пишет "Коммерсантъ", ознакомившийся с результатами опроса межотраслевой ассоциации саморегуляторов в области строительства и проектирования "Синергия". Согласно исследованию, еще 29% респондентов хотя и не столкнулись с перебоями поставок стройматериалов, но решили отложить недавно начатые стройки, перенаправив все ресурсы на завершение почти готовых объектов. Ряд компаний подтверждили изданию, что замораживают

"В ближайшее время мы из Европы ничего получать не будем»"— признал еще 1 марта вице-премьер Марат Хуснуллин, предложив застройщикам заключать контракты на поставку стройматериалов и оборудования на азиатских рынках. Но, как сообщили “Ъ” несколько девелоперов, производители из Китая не готовы оперативно замещать конкурентов.