ФАС хочет наказывать за спекуляцию всех участников рынка

25 марта. FINMARKET.RU -прорабатывает возможность наказывать за спекуляцию всех участников рынка. Пока такие нормы действуют только в отношении доминирующих компаний, в ведомстве же обсуждают распространение меры на все предприятия, рассказали "Известиям" в пресс-службе ФАС. Сейчас запреты на необоснованное повышение цен действуют только в отношении доминирующих продавцов и производителей.

"ФАС прорабатывает вопрос о совершенствовании антимонопольного законодательства. Окончательного решения по перечню предложений по его изменению пока нет", — заключили в ведомстве.

Аналогичную инициативу в адрес председателя высшего совета "Единой России" Бориса Грызлова и секретаря генсовета партии Андрея Турчака направил первый зампред комитета ГД по экономической политике Денис Кравченко. С копиями документов ознакомились "Известия".

Запрет на ажиотажное завышение цен и создание искусственного дефицита товаров в отношении крупных компаний предусмотрены ст. 10 ФЗ-135. Согласно действующей редакции ст. 14.31 КоАП, нарушение этих норм доминантами может караться оборотными штрафами до 0,15% от выручки.

24 марта ФАС сообщала о возбуждении дел против торговых сетей "Пятерочка" и "Магнит" из-за недостаточных поступлений сахара в магазины в Воронежской области.

"В ходе проверки на складах компаний обнаружены значительные запасы сахара-песка. При этом компании синхронно не поставляли в магазины товар, поддерживая ажиотажный спрос", — сказано в сообщении службы.

Не только федеральные ритейлеры, но и более мелкие игроки пользуются кризисной ситуацией, отмечает газета. Так, ряд предпринимателей в последние недели взвинтили цены в разы на продукцию даже из старых партий. Некоторые бренды одежды увеличили стоимость ряда позиций до 80%. Контактные линзы на маркетплейсах выросли в цене вдвое. Встречаются предложения о продаже тампонов за 1,3 тыс. рублей за пачку.

Сейчас важно принимать меры против спекулятивного повышения цен, в нынешних условиях эта проблема для людей самая серьезная, сказал экономист, основатель клуба венчурных инвесторов ITleaders Егор Клопенко. Стоит разработать такое законодательство, которое было бы применимо в любых стрессовых ситуациях в стране, уверен эксперт.

Представители бизнеса критикуют обсуждаемую меру. Если на конкурентном рынке нет монополий и картельного сговора, то не стоит вмешиваться в работу предприятий, вводя новые термины и расширяя круг регуляторики, считает исполнительный директор ассоциации производителей "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков (его высказывание приводят "Известия"). Дефицит — термин, обозначающий снижение предложения, и в рыночной экономике компенсируется корректировкой цены, что позволяет снизить спрос и иметь товар на полке, сказал он.