Правительство предлагает снизить штрафы за незаконные валютные операции

25 марта. FINMARKET.RU - Размер административных штрафов для граждан и компаний за незаконные валютные операции может быть снижен с действующих 75-100% от суммы незаконной операции до 20 - 40%, кроме того, может быть снижена вилка штрафов для компаний за нерепатриацию выручки из-за рубежа.

Законопроект внесло в парламент правительство.

Согласно действующей статье 15.25, за незаконные валютные операции граждане, ИП и юридические лица могут быть оштрафованы на сумму в размере от 75% до 100% от суммы незаконной валютной операции. Штраф для должностных лиц может составить от 20 до 30 тыс. руб. Внесенный законопроект снижает планку штрафа до вилки в размере от 20% до 40% от суммы незаконной валютной операции. При этом для должностных лиц устанавливается аналогичная планка штрафа (в размере от 20% до 40% от суммы незаконной валютной операции), но не более 30 тыс. руб.

К незаконным валютным операциям относится, в частности, купля-продажа иностранной валюты минуя уполномоченные банки, либо перевод денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, через иностранных поставщиков платежных услуг, в случаях, не предусмотренных валютным законодательством

Внесенный законопроект также корректирует административнуюза нарушение обязанности резидентов, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, по репатриации денежных средств. Требование заключается в перечислении выручки по внешнеторговым контрактам, полученной как в российской, так и в иностранной валюте, на счета в российских банках в установленный в контракте срок. В действующем законе предусмотрено предупреждение или штраф в размере 1/150 ставки ЦБ от суммы денежных средств, зачисленных на счета в уполномоченных банках с нарушением срока за каждый день просрочки. Также может быть установлен штраф в размере от 3% до 10% от суммы незачисленных денежных средств, если с нерезидентом заключен контракт в рублях. Для валютных контрактов и договоров займа штраф составляет от 5% до 30% от суммы денежных средств, незачисленных в установленный срок. На должностных лиц может быть наложен штраф в размере от 20 до 30 тыс. руб.

Внесенный законопроект оставляет такую меру ответственности как предупреждение или штраф в размере 1/150 ставки ЦБ за каждый день просрочки. При этом для рублевых контрактов размер штрафа может составить от 3% до 5% от суммы просрочки. Исключение - контракты, связанные с экспортом леса и лесоматериалов, там остается планка от 3% до 10%. При контрактах в валюте и договорах займа штраф остается на уровне от 5% до 30%.

Вводится градация штрафов для должностных лиц в зависимости от вида контракта (в рублях, в иностранной валюте), но при этом штраф не может превышать 30 тыс. руб.

Кром того, согласно действующему законодательству, пониженные штрафы за нерепатриацию предусматриваются для компаний, входящих в перечень профессиональных участников ВЭД. Изначально, в 2019 г., этот перечень задумывался для смягчения административных штрафов для компаний, подпавших под санкции, однако в итоге перечень компаний так и не был опубликован. Внесенный законопроект убирает упоминание института "профессиональных участников внешнеэкономической деятельности" из КоАП.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.