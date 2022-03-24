Сокращены сроки проверки деклараций для получения налоговых вычетов

24 марта. FINMARKET.RU - Федеральная налоговая служба сократила сроки рассмотрения заявлений граждан на получение налоговых вычетов, сообщили "Российской газете"

"В ближайшее время такие проверки будут проводиться в более короткие сроки (с учетом загрузки сотрудников налоговых органов)", - отметили в ведомстве. Отмечается, что новый формат работы связан с "текущими экономическими реалиями" и позволит сократить сроки возврата налога гражданам.

В налоговой службе добавили, что ФНС на постоянной основе расширяет сервисы для налогоплательщиков, в том числе для физических лиц. Это происходит за счет электронных технологий администрирования.

Ранее проверки по социальным вычетам проводились три месяца и еще месяц требовалось на перечисление средств. По имущественным вычетам на проверку отводился один месяц и 15 дней - на зачисление возврата.

Система налоговых вычетов постоянно совершенствуется и расширяется, отмечает РГ. Так, с 1 января 2022 года получить неиспользованный остаток вычетов по расходам на покупку жилья и (или) погашение процентов по ипотеке стало проще. Больше не требуется подавать документы, подтверждающие право на вычет, и налоговые декларации: ФНС автоматически сформирует в сервисе "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" предзаполненное заявление для подписания.

Кроме того, с 1 января у граждан появилась возможность получить налоговый вычет при занятиях спортом. Заявить право на такой вычет можно будет с января 2023 года.