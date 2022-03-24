В марте число заказов из ресторанов сократилось на 15%

24 марта. FINMARKET.RU - Число заказов по доставке еды из ресторанов в России с 1 по 20 марта снизилось на 12-15% по сравнению с аналогичным периодом в феврале, следует из данных ресурса "Чек индекс". В сервисе CloudPayments (входит в группу Cloud) подсчитали, что в эти же даты онлайн-оборот доставки готовой еды снизился на 18% в денежном выражении, а число заказов - на 16%. Аналитики сервиса считают, что такое снижение спроса на доставку готовой еды может быть обусловлено пересмотром трат из-за экономических сложностей - люди стали реже заказывать готовую еду и перешли на готовку дома, пишут "Ведомости"

Падение онлайн-доставки из ресторанов подтверждают их владельцы.

По данным сервиса "Чек индекс", снижение числа заказов из фастфуда составило 12% за первые три недели марта. Оно было ниже, чем у более премиальных ресторанов, там этот показатель упал на 15%. Представитель "Яндекс.Еды" отметил "небольшое снижение" объема заказов в премиум-сегменте ресторанов, несмотря на "высокий сезон", связанный с гендерными праздниками. Представитель Delivery Club на запрос "Ведомостей" отметил, что сейчас происходит перераспределение спроса с временно закрытых ресторанов на другие сети и локальные заведения. Эти данные подтвердил источник "Ведомостей" в Burger King, по данным которого спрос на доставку через агрегаторы с начала марта вырос по сети примерно на 50%, что во многом вызвано перетоком заказов в агрегаторах от конкурента ("Макдоналдс" приостановил работу в России). В "Додо пицце" пока не видят существенного снижения количества заказов или изменений в среднем чеке по сравнению с февралем. Снижение показателей в среднем по рынку может быть связано с приостановкой работы "Макдоналдса", который был существенным игроком на рынке доставки, говорит управляющий директор "Додо пиццы" в Евразии Иван Тихов. "Полагаем, что пока не все наши клиенты осознают или ощутили надвигающийся кризис, но мы ожидаем некоторое снижение спроса в скором времени", - добавил он.