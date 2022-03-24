Росрыболовство предлагает фиксировать цены на рыбу

24 марта. FINMARKET.RU - Росрыболовство вместе с Минпромторгом и отраслевыми ассоциациями прорабатывает вопрос о фиксации цен на рыбу на внутреннем рынке. Как сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники, об этом в среду на совещании у вице-премьера - полпреда президента по Дальневосточному федеральному округу Юрия Трутнева заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

В Росрыболовстве подтвердили проработку этой идеи.

Росрыболовство предлагает механизм, аналогичный тому, что был использован в декабре 2020 года при фиксациина сахар и подсолнечное масло, пояснили источники газеты.

По данным участников рынка, сейчас оптовая стоимость, например, минтая составляет 120-130 рублей за 1 кг, в то время как две недели назад - 90 рублей. На стоимость рыбы на внутреннем рынке влияют экспортные цены, говорит источник "Коммерсанта" в отрасли.

Участники рынка не видят смысла в жестком давлении на рыбодобытчиков, так как после введенного США эмбарго на российскую рыбу ее экспорт может сократиться, а внутренние цены стабилизируются из-за повышенного предложения, пишет "Ъ".