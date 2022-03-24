Падение импорта алкоголя в Россию может составить 20–40%

24 марта. FINMARKET.RU - Геополитическое напряжение, повлекшее за собой девальвацию рубля и логистические проблемы, может привести к падению импорта алкоголя в Россию на 20–40% в годовом выражении, ожидают участники рынка. Директор по развитию алкогольной компании Ladoga Дмитрий Исаченков ожидает падение импорта на 40%, пишет "Коммерсант" . По его словам, это сопоставимо с последствиями кризиса 2014 года.

Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев отмечает, что кризисы 2008 и 2014 годов также приводили к "сжиманию" рынка импортного алкоголя, прежде всего вина. Падение спроса на 40% — консервативная оценка, отмечает он.

Сложности с импортом алкогольных напитков в РФ начались еще до военной операции на Украине, когда в начале 2022 года из-за скопления грузов на латвийско-российской границе выросли сроки доставки и тарифы.

В конце февраля — начале марта после падения курса рубля импортеры приостанавливали продажи на несколько дней. В результате цены на импортныйу поставщиков выросли в диапазоне от 15% до 100%.

Дистрибуторы уже работают над изменением логистических маршрутов и расчетов с поставщиками. Эксперты ожидают увеличения доли вин из Южной Америки, Африки и стран ближнего зарубежья.