Рост промпроизводства в феврале составил 6,3%

В феврале рост промпроизводства в РФ замедлился до 6,3% после 8,6% в январе, сообщил Росстат. В январе-феврале показатель вырос на 7,5%. По сравнению с февралем 2020 года рост составил 2,4%
23 марта. FINMARKET.RU - В феврале 2022 года промышленное производство в РФ выросло на 6,3% по сравнению с февралем 2021 года, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В январе 2022 года рост составлял 8,6%. По сравнению с январем текущего года промпроизводство
сократилось на 3%.
В январе-феврале промпроизводство выросло на 7,5%
С исключением сезонного и календарного факторов в феврале 2022 года, по оценке Росстата, промышленность снизилась на 0,6% по сравнению с январем после снижения на 0,7% в январе.
Позитивную динамику показали три сектора экономики из четырех, учитываемых при расчете индекса промышленного производства. Добывающие отрасли выросли к февралю 2021 года на 8,7%, обрабатывающие производства - на 6,9%, отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, - на 6,9%, отмечает Росстат.
Из-за относительно теплого февраля энергетический сектор, тепло- и газоснабжение снизили объемы производства по сравнению с февралем 2021 года на 4,2%.
В феврале 2021 года рост производства показали только энергетика и отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений.
Отрасли, продемонстрировавшие в феврале 2022 года увеличение производства (по сравнению с февралем 2021 года):
- - выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях - (+27,7%);
- - производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (в том числе станкостроение, выпуск металлургического, горнодобывающего оборудования, сельскохозяйственной техники и т.п.), - (+19,2%);
- - предоставление сервисных услуг в добывающем секторе - (+19,0)%;
- - производство мебели - (+16,6%);
- - производство прочей неметаллической минеральной продукции (включая стройматериалы) - (+15,4%);
- - производство прочих транспортных средств (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) - (+11,8%);
- - производство резиновых и пластмассовых изделий - (+10,0%);
- - выпуск напитков - (+9,8%);
- - производство бумаги и бумажных изделий - (+8,1%);
- - добыча нефти и природного газа - (+7,9%);
- - производство химических веществ и химических продуктов - (+7,5%).
Снижение объема выпуска продукции в феврале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года наблюдалось в производстве текстильных - на 4,2% и табачных изделий - на 0,9%, одежды - на 0,1%, а также в добыче прочих полезных ископаемых (включая сырье для стройиндустрии) - (на 7,2%.
По сравнению с февралем 2020 года рост составил 2,4%
Рост промышленного производства в сравнении с периодом до начала пандемии COVID-19 составил 2,4% (февраль 2022 года к февралю 2020 года). Обрабатывающие производства увеличили объемы производства по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 4,5%, энергетический сектор - на 3,6%, отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, - на 17,4%.
Сырьевой сектор по сравнению с февралем 2020 года показал снижение темпов роста - на 1,3% в связи со снижением объемов добычи нефти и газа на 4,9%. При этом рост добычи угля по сравнению с февралем 2020 года составил 10,8%.
В обрабатывающих отраслях наибольший рост индекса производства к февралю 2020 года показали:
- - выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, - (+64,6%);
- - производство мебели - (+34,4%);
- - производство машин и оборудования, не включенного в другие группировки (включая станкостроение, выпуск металлургического, горнодобывающего оборудования, сельскохозяйственной техники и т.п.), - (+23,1%);
- - выпуск напитков - (+19,8%);
- - выпуск резиновых и пластмассовых изделий - (+13,9%);
- - производство автотранспортных средств - (+12,8%);
- - производство химических веществ и продукции - (+11,4%).
Одновременно снизилось (февраль 2022 года к февралю 2020 года):
- - производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - (-9,9%);
- - производство кокса и нефтепродуктов - (-3,7%);
- - производство табачных изделий - (-2,7%);
- - выпуск компьютеров, комплектующих и компьютерной периферии, а также электронных и оптических изделий - (-0,8%).
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