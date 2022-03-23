Рост промпроизводства в феврале составил 6,3%

В феврале рост промпроизводства в РФ замедлился до 6,3% после 8,6% в январе, сообщил Росстат. В январе-феврале показатель вырос на 7,5%. По сравнению с февралем 2020 года рост составил 2,4%

23 марта. FINMARKET.RU - В феврале 2022 года промышленное производство в РФ выросло на 6,3% по сравнению с февралем 2021 года, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В январе 2022 года рост составлял 8,6%. По сравнению с январем текущего годасократилось на 3%.

В январе-феврале промпроизводство выросло на 7,5%

С исключением сезонного и календарного факторов в феврале 2022 года, по оценке Росстата, промышленность снизилась на 0,6% по сравнению с январем после снижения на 0,7% в январе.

Позитивную динамику показали три сектора экономики из четырех, учитываемых при расчете индекса промышленного производства. Добывающие отрасли выросли к февралю 2021 года на 8,7%, обрабатывающие производства - на 6,9%, отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, - на 6,9%, отмечает Росстат.

Из-за относительно теплого февраля энергетический сектор, тепло- и газоснабжение снизили объемы производства по сравнению с февралем 2021 года на 4,2%.

В феврале 2021 года рост производства показали только энергетика и отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений.

Отрасли, продемонстрировавшие в феврале 2022 года увеличение производства (по сравнению с февралем 2021 года):

- выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях - (+27,7%);

- производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (в том числе станкостроение, выпуск металлургического, горнодобывающего оборудования, сельскохозяйственной техники и т.п.), - (+19,2%);

- предоставление сервисных услуг в добывающем секторе - (+19,0)%;

- производство мебели - (+16,6%);

- производство прочей неметаллической минеральной продукции (включая стройматериалы) - (+15,4%);

- производство прочих транспортных средств (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) - (+11,8%);

- производство резиновых и пластмассовых изделий - (+10,0%);

- выпуск напитков - (+9,8%);

- производство бумаги и бумажных изделий - (+8,1%);

- добыча нефти и природного газа - (+7,9%);

- производство химических веществ и химических продуктов - (+7,5%).

Снижение объема выпуска продукции в феврале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года наблюдалось в производстве текстильных - на 4,2% и табачных изделий - на 0,9%, одежды - на 0,1%, а также в добыче прочих полезных ископаемых (включая сырье для стройиндустрии) - (на 7,2%.

Рост промышленного производства в сравнении с периодом до начала пандемии COVID-19 составил 2,4% (февраль 2022 года к февралю 2020 года). Обрабатывающие производства увеличили объемы производства по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 4,5%, энергетический сектор - на 3,6%, отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, - на 17,4%.

Сырьевой сектор по сравнению с февралем 2020 года показал снижение темпов роста - на 1,3% в связи со снижением объемов добычи нефти и газа на 4,9%. При этом рост добычи угля по сравнению с февралем 2020 года составил 10,8%.

В обрабатывающих отраслях наибольший рост индекса производства к февралю 2020 года показали:

- выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, - (+64,6%);

- производство мебели - (+34,4%);

- производство машин и оборудования, не включенного в другие группировки (включая станкостроение, выпуск металлургического, горнодобывающего оборудования, сельскохозяйственной техники и т.п.), - (+23,1%);

- выпуск напитков - (+19,8%);

- выпуск резиновых и пластмассовых изделий - (+13,9%);

- производство автотранспортных средств - (+12,8%);

- производство химических веществ и продукции - (+11,4%).

Одновременно снизилось (февраль 2022 года к февралю 2020 года):