Замглавы ФТС: наиболее чувствительное сегодня - это "борщевой набор"

23 марта. FINMARKET.RU - В России дефицита продовольствия не будет - сегодня предпринимаются усилия для ускорения таможенных процедур на границе по поставке жизненно важных товаров, сообщил в интервью "Известиям" замруководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Олег Губайдулин.

Отвечая на вопрос, как санкции США и ЕС повлияли на ввоз продукции из-за рубежа, он сообщил, что после 24 февраля ограничения коснулись в основном технологического оборудования и оборудования для производства электронных компонентов. Сельскохозяйственную и продовольственную продукцию впоставляют, как правило, страны, не вошедшие в перечень недружественных.

По словам Губайдулина, на 20 марта в страну поступило порядка 3,3 млн т различных продовольственных продуктов (за исключением стран ЕАЭС) - это весь импорт продовольствия, который идет. "Если сравнивать недельное поступление, с 14 по 20 марта идет рост по отдельной номенклатуре товаров (таких как мясо, рыба, молочные, чай, кофе, консервированные овощи). Учитывая, что основным поставщиком продовольствия, в том числе мясной и молочной продукции, остается Белоруссия, думаю, мы в этом отношении сильно не просядем.по молочной продукции за неделю с 14 по 20 марта выросли на 48%, по рыбе - на 16%", - сказал он.

А наиболее чувствительное сегодня - это капуста, картофель, морковь, свекла, "борщевой набор", сообщил замглавы. Однако, по его мнению, "и здесь нам бояться нечего". "Дефицита быть не должно, и мы всё зависящее от нас для этого делаем", - подчеркнул Губайдулин.

Говоря о том, как сегодня решается вопрос с задержками поставок жизненно важных для людей товаров, он сообщил, что в ФТС пытаются сделать всё, чтобы ускорить таможенное оформление перемещения через границу наиболее чувствительных товаров - продуктов питания, медикаментов, вакцин, средств дезинфекции. "Это всё относится к товарам первой необходимости, которые мы выпускаем в первоочередном порядке. Упрощенный порядок проведения контрольных процедур введен и в отношении ввозимой плодоовощной продукции (овощи, фрукты и др.)", - сказал замглавы ФТС.

Он отметил, что для поддержания стабильности поставок организован ежедневный мониторинг сроков выпуска товаров первой необходимости, проведена соответствующая настройка системы управления рисками. "Эти меры позволили ускорить прохождение грузов через границу без снижения эффективности контроля. В результате средний срок выпуска "безрисковой" товарной партии составляет порядка 52 минут, экспортной товарной партии - 27 минут.", - заявил Губайдулин.