ЦСР знает, как регулировать майнинг криптовалют в РФ

23 марта. FINMARKET.RU - Эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР) в докладе "Как регулироватьв России?" предложили собственные меры регулирования процесса добычи криптовалют в России - майнинга, пишут "Ведомости"

поддерживаетМинфина, который выступает за регулирование криптовалют и создание спецреестра профессиональных майнеров. Эксперты ЦСР поддерживают и предложенный в законопроекте Минфина подход ориентироваться на превышение лимита энергопотребления, чтобы квалифицировать майнеров как предпринимателей, хотя это и отходит от общего определения предпринимательской деятельности.

ЦСР предлагает установить соцнорму потребления электроэнергии и ввести дифференцированные тарифы по категориям потребителей. Эксперты предлагают применять к майнерам общие тарифы на электроэнергию, а не льготные или повышенные. Такой подход принят в большинстве иностранных правопорядков и не влечет за собой негативных последствий, присущих введению льготных и повышенных тарифов, говорится в докладе.

Если при майнинге используются возобновляемые источники энергии (ВИЭ), ЦСР предлагает рассмотреть возможность налоговых и таможенных льгот для майнеров. В качестве мер поддержки предлагается рассмотреть упрощенное регулирование создания электрогенерирующих мощностей на основе ВИЭ для собственных нужд, упрощение предоставления водных объектов для гидроэлектростанций, выделение территорий для построения солнечных электрогенераций, ветряных станций, геотермальных и т. д.

Ограничить майнинг какой-то территорией и установить на ней спецрегулирование ЦСР кажется неразумным. ЦСР выступает за распространение регулирования на всю территорию России, но предлагает установить количественное ограничение майнинга посредством выделения квот, устанавливать которые предлагается на региональном уровне.

Введение особых требований и разрешений на организацию майнинговых пулов (сервер, где объединены вычислительные ресурсы многих майнеров) ЦСР считает излишним.

К облачному майнингу (когда покупаются или берутся в аренду вычислительные мощности у другого лица с целью получения доли в прибыли) ЦСР предлагает применять законодательство о паевых инвестиционных активах, в том числе в части ответственности за его нарушение.

Веб-майнинг (использует для майнинга оборудование посетителей сайта путем размещения на сайте соответствующего кода) требует особого регулирования, отмечается в докладе, но ЦСР не предлагает ничего конкретного, оставляя данный вопрос открытым для обсуждения.

В вопросе налогообложения ЦСР полностью поддерживает подход Минфина: в части налогообложения прибыли/доходов для юридических лиц предусмотреть возникновение налоговых последствий, начиная с этапа получения криптовалюты в результате майнинга, а для физ лиц - только на этапе выбытия полученной криптовалюты. Также ЦСР предлагает убрать НДС для майнинга.