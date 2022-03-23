ФАС собирается резко увеличить индексацию железнодорожных тарифов

23 марта. FINMARKET.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) собирается учесть динамику инфляции и валютного курса в тарифах ОАО "РЖД". Так, согласно подготовленномупроекту распоряжения правительства, предлагается ежеквартально учитывать в тарифах на перевозку грузов, кроме импортных и продовольственных, отклонение реальной инфляции от прогноза на 2022 год, составляющего 5,8%. Также ФАС хочет повысить экспортную надбавку (сейчас 8% на все грузы, кроме нефтяных, алюминия и энергетических газов), отразив в ней 50% изменения курсовой разницы, пишет "Коммерсант"

Для периода с 15 апреля по 30 июня берется курсовая разница между 16 марта и 18 февраля, что предполагает экспортную надбавку в 23,6% для нефтяных грузов, алюминия, газов, а также груженых и порожних контейнеров, и в 25,5% - для остальных грузов. По дальнейшим периодам изменение курса также будет считаться относительно 18 февраля (75,75 руб. за доллар).

Как следует из материалов монополии от 15 марта, которые видел "Ъ", предлагается на 8% увеличить тарифную нагрузку на перевозки всех грузов, кроме продовольственных, и на 15,5% - на экспортные перевозки всех грузов, кроме продукции малого и среднего предпринимательства.

Дополнительные эффекты длятогда составят 130 и 100 млрд руб. соответственно (причем в случае с экспортными тарифами 100 млрд руб.- это консервативная оценка, расчетные сборы - 155,7 млрд руб.). Также РЖД предлагает увеличить расценки на перевозку угля.

Источник среди грузоотправителей называет такой подход к тарифообразованию неконструктивным, поскольку в текущей ситуации отечественных экспортеров нужно поддерживать.