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23 марта 2022 года 08:55
Бизнес взвинтил цены на товары из старых партий
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Вячеслав Прокофьев/ТАСС
23 марта. FINMARKET.RU - Бизнес стал активно использовать кризисную ситуацию в своих целях, взвинчивая в разы цены на продукцию даже из старых партий. С начала марта на фоне приостановки работы зарубежных производителей, в том числе одежды и обуви, косметики, техники, средств личной гигиены, российские компании резко подняли цены на свои товары в несколько раз - как собственного производства, так и импортного. В частности, как выяснили "Известия", обувь в некоторых сетевых магазинах подорожала в 2 раза, а суммарное повышение стоимости пары обуви составило в среднем 3-7 тыс. руб. Магазины парфюмерии и косметики подняли цены на 50%. Линзы в магазинах оптики подорожали на 40%, а на маркетплейсах - в разы. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) "Известиям" сказали, что к резкому росту цен приводит в том числе ажиотажный спрос. Служба уже инициировала около 1,3 тыс. проверок. За 2 последних месяца территориальные управления выдали 55 предостережений и предупреждений, в том числе по фактам публичных заявлений, направленных на создание ажиотажного спроса. Снижению стоимости будет способствовать насыщение рынка дополнительным предложением товара, считают в ведомстве. Один из эффективных инструментов - легализация параллельного импорта. ФАС уже внесла в правительство проект соответствующего постановления, добавили в ее пресс-службе. Между тем подорожание практически не коснулось регионов, и цены на некоторые товары остались там на прежнем уровне, рассказали "Известиям" местные жители. Заметно повысились цены и в маркетплейсах. В пресс-службах маркетплейсов сообщили, что продавцы сами размещают свои товары на площадке и определяют цены на них. В компаниях контролируют стоимость социально значимых товаров и чувствительных категорий продукции и при обнаружении цены в разы выше рыночной обращаются к установившему ее продавцу. Как пояснили в пресс-службе Ozon, увеличение стоимости отдельных категорий товаров обусловлено и другими причинами - чаще всего это скачки валютного курса и рост стоимости перевозок. И то и другое формирует значительную часть конечной стоимости товара, добавили в маркетплейсе.
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