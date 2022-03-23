От безработицы спасет рынок ритейла

23 марта. FINMARKET.RU - Внезапный уход с российского рынка ритейла десятков западных компаний высвободил огромную массу людей, сделав их потенциально безработными. Бывшим сотрудникам обещают какое-то время выплачивать зарплату, однако им все равно придется искать новый доход. После ухода зарубежных игроков на рынке труда высвободится до 200 тыс. человек, из которых большая часть - сотрудники ритейла. Но испытывающий кадровый голод рынок ритейла готов поглотить всех желающих, пишут "Ведомости"

Сейчас укомплектованность штата торговых сетей в среднем составляет 85% от нормы, и розница остро нуждается в новых кадрах. А готовые и обученные работники розницы сегодня - это лакомый кусочек для сетевых магазинов во всех сферах.

Больше всего в новых работниках нуждаются продовольственная индустрия и сферы, потерявшие своих игроков из-за санкций. Рост спроса на персонал также всегда будет наблюдаться в сфере складской деятельности, продовольствия и доставки. А в среднесрочной перспективе менее всего в новых сотрудниках будут нуждаться сети, ожидающие роста цен на свои товары: это электроника, парфюмерия и все сферы с консультационной моделью продаж.

Пока же большинство торговых сетей ограничили или вовсе заморозили процесс рекрутмента из-за общего непонимания ситуации. И региональные, и федеральные игроки сегодня все больше предпочитают привлекать самозанятых на короткие сменные работы - без долгих процедур оформления в штат или увольнения.

По мнению гендиректора платформы "Моя смена" Николая Гальянова, рынок рабочей силы трансформируется из стандартного оформления сотрудника в штат в некий гибрид штатной работы и подработки через "Uber для самозанятых", где можно взять свободную смену в магазине по соседству с домом. Гибкие смены без привязки к одному рабочему месту и возможность для работодателя комплектации штата посменно с учетом реальной загрузки торговой точки - ключевой тренд отрасли.