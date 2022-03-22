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22 марта 2022 года 10:40
Западные бренды не хотят уступать место российским конкурентам
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Вячеслав Прокофьев/ТАСС
22 марта. FINMARKET.RU - Объявившие об уходе из России западные бренды, скорее всего, скоро возобновят работу, пусть и непублично, считают эксперты. Просто так уступать место российским конкурентам западные компании не хотят. О возвращении на российский рынок при первой возможности уже заявил представитель испанского ретейлера Inditex, который владеет брендами Zara, Bershka, Pull & Bear и другими марками, пишет "Российская газета". А "Л'Этуаль" не будет закрывать свои магазины в России, в этом году компания намерена открыть 50 новых магазинов и расширить товарный ассортимент. Публичная и громогласная приостановка деятельности в России - это бессмысленные с точки зрения экономического удушения России санкции, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец. По его словам, дело не в экономическом, а в психологическом эффекте. Наиболее вероятным сценарием на ближайшие месяцы станет тихий, непубличный возврат ушедших компаний на российский рынок, считает Зубец. По мнению главного редактора журнала "Маркетинг и логистика" Ольги Жильцовой, как только иностранцы закрыли свои кафе и магазины, а персонал отправили в простой, активизировались отечественные производители на рынке потребительских товаров (одежды, детских товаров, продуктов питания и т.п.). У них появились реальные шансы обратить на себя внимание.
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Ключевые слова: Россия, бренды, возвращение
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