Западные бренды не хотят уступать место российским конкурентам

22 марта. FINMARKET.RU - Объявившие об уходе из России западные, скорее всего, скоро возобновят работу, пусть и непублично, считают эксперты. Просто так уступать место российским конкурентам западные компании не хотят.

О возвращении на российский рынок при первой возможности уже заявил представитель испанского ретейлера Inditex, который владеет брендами Zara, Bershka, Pull & Bear и другими марками, пишет "Российская газета" . А "Л'Этуаль" не будет закрывать свои магазины в России, в этом году компания намерена открыть 50 новых магазинов и расширить товарный ассортимент.

Публичная и громогласная приостановка деятельности в России - это бессмысленные с точки зрения экономического удушения России санкции, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец. По его словам, дело не в экономическом, а в психологическом эффекте. Наиболее вероятным сценарием на ближайшие месяцы станет тихий, непубличный возврат ушедших компаний на российский рынок, считает Зубец.

По мнению главного редактора журнала "Маркетинг и логистика" Ольги Жильцовой, как только иностранцы закрыли свои кафе и магазины, а персонал отправили в простой, активизировались отечественные производители на рынке потребительских товаров (одежды, детских товаров, продуктов питания и т.п.). У них появились реальные шансы обратить на себя внимание.