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22 марта 2022 года 10:00
Трафик торговых центров сокращается
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Сергей Карпухин/ТАСС
22 марта. FINMARKET.RU - Закрытие магазинов крупных международных брендов начинает сказываться на посещаемости торгцентров Москвы и Петербурга, пишет "Коммерсант". Так, показатель Mall Index (отражает посещаемость на 1 тыс. кв. м торговых площадей) в Москве по итогам 11-й недели года (14-20 марта) оказался на 2,5% ниже год к году, в Петербурге - на 13,8%. Отставание от значений докризисного 2019 года составило 22,3% и 24,5% соответственно. Такие данные приводят аналитики Focus, отмечая, что неделей ранее показатели демонстрировали рост. Руководитель направления исследований и консалтинга Focus Михаил Васильев не исключает, что наметившийся спад связан с постепенным закрытием магазинов западных брендов, приостановивших свою работу в стране. По оценкам Focus, из-за роста геополитической напряженности работу приостановили около половины международных брендов. Более чувствительным процесс оказался для крупных объектов, где международные сети занимали до 34% площадей. В небольших объектах показатель меньше - 22%. Васильев предполагает, что в следующие две недели посещаемость торгцентров может дополнительно упасть относительно прошлогодних показателей: потребители начнут реагировать на закрытия и Mall Index "попытается нащупать новый коридор". С этим соглашаются и другие эксперты.
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Ключевые слова: РФ, торгцентры, посещаемость
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