Девелоперы просят смягчить условия льготного кредитования

22 марта. FINMARKET.RU - Застройщики жилья, опасаясь падения продаж после повышения ЦБ ключевой ставки до 20% пытаются добиться от правительства расширения программы льготной ипотеки. Вице-премьеру Марату Хуснуллину были направлены предложения "Деловой России" по господдержке стройиндустрии в кризис, пишет "Коммерсант" . Основной пункт касается продления льготной ипотеки по 7% после 1 июля 2022 года, увеличение лимитов по таким займам (сейчас 3 млн руб.). "Деловая Россия" также предлагает дать возможность приобретать жилье в новостройках по семейной ипотеке по 6% россиянам, родившим детей после 2015 года (сейчас после 2018 года). В организации считают нужным увеличивать доступность ипотеки также через субсидирование первоначального взноса по кредитам.

Субсидирование ипотечных ставок выгодно и для застройщиков, это позволяет им поддержать спрос на квартиры в новостройках. В 2021 году в Москве 59% сделок на первичном рынке заключались с использованием ипотеки, отмечает руководитель департамента консалтинга и аналитики "Азбуки жилья" Ярослав Дарусенков. После повышения ЦБ ключевой ставки до 20% брать кредиты по рыночным условиям стало невыгодно, добавляет он, а массовый уход с рынка ипотечных покупателей приведет в обозримом будущем к серьезному падению продаж девелоперов. Но пока объем сделок на первичном рынке Москвы в феврале-марте даже превышает показатели 2021 года, уточняет управляющий партнер "Метриума" Надежда Коркка.