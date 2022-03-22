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22 марта 2022 года 08:23
На докапитализацию банковскому сектору может понадобиться 3,5 трлн руб.
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Владимир Смирнов/ТАСС
Из-за санкций российские банки могут нуждаться в поддержке со стороны государства и собственников на 3,5 трлн руб. в 2022–2023 гг., подсчитали эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Со стороны непосредственно государства из этой суммы может понадобиться больше половины – 2,2 трлн руб., пишут "Ведомости". Размер предполагаемой в стрессовом (наихудшем из вероятных) сценарии потребности банков в докапитализации составит менее 1% ВВП за два года, пишут эксперты, он окажется не выше аналогичных показателей банковских кризисов 2008–2009 и 2014–2018 гг. В кризисном 2020 г. из-за пандемии государство не выделяло массово дополнительных денег банкам на докапитализацию, в 2014 г. сумма помощи была 1 трлн руб. Необходимый уровень капитализации банков определялся ЦМАКПом исходя из предпосылки о том, что значение норматива достаточности собственных средств (Н1.0) для каждого отдельного игрока на отчетную дату не должно быть ниже 11,5% (8% минимум + 2,5% предусмотренная Базельскими стандартами надбавка поддержания достаточности капитала + 1% предполагаемый ЦМАКПом люфт). Для 13 системно значимых кредитных организаций эта величина дополнительно увеличивалась на 1% (надбавка за системную значимость) – до 12,5%. Потребность в пополнении собственного капитала на 3,5 трлн руб. возникнет у 129 банков (их названия не раскрываются), на которые приходится 68% активов банковской системы вне Сбербанка. 58 из них смогут решить эту проблему силами собственников и без помощи государства. Но 71 банку (приходится половина активов банковской системы вне Сбербанка) потребуется «экстраординарная» поддержка капитала в размере 2,4 трлн руб., из которых 2,2 трлн – силами государства. При этом большая часть этой потребности может актуализироваться уже в 2022 г., пишут эксперты ЦМАКПа. Из этой "экстраординарной" поддержки больше всего может понадобиться от государства шести системно значимым банкам – 1,5 трлн руб., а от их собственников – еще отдельно 0,5 трлн. При этом основную поддержку от государства в размере 1,4 трлн руб. будут ждать шесть госбанков и еще 560 млрд руб. – отдельно от собственников. Частным столичным банкам может потребоваться 1 трлн – 655 млрд руб. от государства и 388 млрд руб. от собственников.
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Ключевые слова: Россия, банки, докапитализация
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