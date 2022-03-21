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21 марта 2022 года 10:03
Автобанки останавливают выдачи новых автокредитов
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Сергей Бобылев/ТАСС
21 марта. FINMARKET.RU - Банки, принадлежащие автоконцернам, останавливают выдачи новых автокредитов. Из шести таких кредитных организаций, работающих в России, перестали предоставлять средства три: Фольксваген-банк, Мерседес-банк Рус, БМВ-банк. Об этом, как пишет "Коммерсант", свидетельствует обзвон этих банков. "Кэптивные банки практически перестали выдавать кредиты",- подтверждает управляющий директор брендов BMW MINI Motorrad "Автодома" Сергей Плетнев. Однако это не означает, что банки уже уходят с рынка и передают свои портфели: у большинства из них избыточный запас капитала, который позволит оставаться какое-то время на плаву, уверен предправления РГС-банка Алексей Токарев. По его словам, эти банки целиком зависят от решений, которые будет принимать относительно российского рынка материнский автоконцерн. Все три автоконцерна, чьи банки заморозили кредитование, объявили о приостановке поставок и производств в России. На три упомянутых банка в 2021 году приходилось 9% от всего объема выданных автокредитов. Цифра не кажется критичной для рынка - как минимум китайские бренды должны восполнить этот объем, полагает эксперт. Другие банки все еще продолжают выдавать новые автокредиты. Сворачивание автокредитования и рост ставок по выдаваемым кредитам происходят на фоне дефицита автомобилей в дилерских центрах. Однако причина остановки выдачи не в отсутствии новых автомобилей, а в том, что при таких высоких ставках банки опасаются выдавать кредиты, поясняет Плетнев. Без господдержки автопрома в базовом сценарии можно ожидать снижения количества кредитов в 2022 году на 15%, в пессимистичном сценарии - на 30%, предостерегает аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова.
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Ключевые слова: РФ, банки, автокредиты, выдача, приостановка
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