ОЭСР оценила влияние геополитики на мировой ВВП

21 марта. FINMARKET.RU - Мировая экономика столкнулась с новым шоком со стороны предложения. Последствия военной операции РФ на Украине могут обойтись в 1% глобального, а инфляция в среднем вырастет на 2,5 процентного пункта — такие оценки содержатся в специальном отчете пишет "Коммерсантъ".

В декабре в организации прогнозировали рост глобального ВВП на 4,5% в этом году и на 3,2% в следующем. Негативный эффект "омикрона" для деловой активности оказался краткосрочным, но теперь мировая экономика столкнулась с новым шоком со стороны предложения:

Доля России и Украины в мировом ВВП суммарно не превышает 2%, объем прямых инвестиций в РФ и из нее — 1,5% мирового, а объем займов — 0,5%, страны являются крупными поставщиками продовольствия, минералов и энергоресурсов, говорится в отчете.

Негативное влияние на другие страны будет связано в первую очередь с ограничением поставок пшеницы — падение объемов экспорта приведет к дефициту на многих развивающихся рынках, а также с ростом цен на энергоресурсы и металлы

Среди долгосрочных последствий кризиса ОЭСР называет рост расходов на оборону, изменение структуры энергорынков, возможность фрагментации платежных сервисов.