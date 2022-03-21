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21 марта 2022 года 09:36
ОЭСР оценила влияние геополитики на мировой ВВП
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Zuma\TASS
21 марта. FINMARKET.RU - Мировая экономика столкнулась с новым шоком со стороны предложения. Последствия военной операции РФ на Украине могут обойтись в 1% глобального ВВП, а инфляция в среднем вырастет на 2,5 процентного пункта — такие оценки содержатся в специальном отчете ОЭСР, пишет "Коммерсантъ". В декабре в организации прогнозировали рост глобального ВВП на 4,5% в этом году и на 3,2% в следующем. Негативный эффект "омикрона" для деловой активности оказался краткосрочным, но теперь мировая экономика столкнулась с новым шоком со стороны предложения: Доля России и Украины в мировом ВВП суммарно не превышает 2%, объем прямых инвестиций в РФ и из нее — 1,5% мирового, а объем займов — 0,5%, страны являются крупными поставщиками продовольствия, минералов и энергоресурсов, говорится в отчете. Негативное влияние на другие страны будет связано в первую очередь с ограничением поставок пшеницы — падение объемов экспорта приведет к дефициту на многих развивающихся рынках, а также с ростом цен на энергоресурсы и металлы Среди долгосрочных последствий кризиса ОЭСР называет рост расходов на оборону, изменение структуры энергорынков, возможность фрагментации платежных сервисов.
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Ключевые слова: мир, геополитика, ВВП, ОЭСР, оценка
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