Под угрозой поставки соков и молока в магазины

21 марта. FINMARKET.RU - Поставки соков и молока в магазины начали срываться из-за нехватки тары для хранения такой продукции. Есть также сложности с закупкой пленок из-за нехватки сырья, пишут "Ведомости".

Пока нет критических сложностей с поставками гибкой упаковки, гофроупаковки и стеклянной тары, но если иностранные владельцы производств в России остановят заводы, то могут возникнутьи с ними, считает исполнительный директор Национальной конфедерации упаковщиков Александр Бойко, мнение которого приводит газета. Он напоминает, что сегодня этот рынок емкостью в $20 млрд на 80-85% обеспечивается российскими производителями, но здесь учитываются и предприятия, которые хотя и расположены в нашей стране, но находятся в полной или частичной собственности у иностранных игроков.

Еще одна проблема - нехватка запчастей для оборудования, которое используется при производстве упаковки. Эта отрасль почти полностью зависит от импорта - европейского, японского, американского. И если в ближайшее время эта проблема не будет решена, то многие производства остановятся.

Некоторые виды сырья для выпуска упаковки, включая пленку и картон, вошли в одобренный правительством перечень для обнуления ввозных пошлин, следует из предложения Минэкономразвития. Туда надо включать также и оборудование для производства упаковки и фасовки продуктов, считает Бойко. Что касается конечной продукции, то несмотря на то чтозанимает лишь 5% от себестоимости большинства товаров, цены на них все равно растут. По словам руководителя аппарата Российского союза пекарей Александра Комарова, многие поставщики упаковки перешли на предоплату и гибкое ценообразование, которое может меняться чуть ли не ежедневно, требуют оплату счетов в течение трех дней под угрозой прекращения отгрузки. Самих же предложений становится все меньше.