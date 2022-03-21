.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Новак: вопрос увеличения поставок энергоресурсов на восток становится актуальным в связи с санкциями Запада
21 марта 2022 года 09:15
Под угрозой поставки соков и молока в магазины
|1
Сергей Мальгавко/ТАСС
21 марта. FINMARKET.RU - Поставки соков и молока в магазины начали срываться из-за нехватки тары для хранения такой продукции. Есть также сложности с закупкой пленок из-за нехватки сырья, пишут "Ведомости". Пока нет критических сложностей с поставками гибкой упаковки, гофроупаковки и стеклянной тары, но если иностранные владельцы производств в России остановят заводы, то могут возникнуть проблемы и с ними, считает исполнительный директор Национальной конфедерации упаковщиков Александр Бойко, мнение которого приводит газета. Он напоминает, что сегодня этот рынок емкостью в $20 млрд на 80-85% обеспечивается российскими производителями, но здесь учитываются и предприятия, которые хотя и расположены в нашей стране, но находятся в полной или частичной собственности у иностранных игроков. Еще одна проблема - нехватка запчастей для оборудования, которое используется при производстве упаковки. Эта отрасль почти полностью зависит от импорта - европейского, японского, американского. И если в ближайшее время эта проблема не будет решена, то многие производства остановятся. Некоторые виды сырья для выпуска упаковки, включая пленку и картон, вошли в одобренный правительством перечень для обнуления ввозных пошлин, следует из предложения Минэкономразвития. Туда надо включать также и оборудование для производства упаковки и фасовки продуктов, считает Бойко. Что касается конечной продукции, то несмотря на то что упаковка занимает лишь 5% от себестоимости большинства товаров, цены на них все равно растут. По словам руководителя аппарата Российского союза пекарей Александра Комарова, многие поставщики упаковки перешли на предоплату и гибкое ценообразование, которое может меняться чуть ли не ежедневно, требуют оплату счетов в течение трех дней под угрозой прекращения отгрузки. Самих же предложений становится все меньше.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
АК-54 21.03.2022
Давно пора определиться по группам товаров которые можно отпускать без упаковки. Мы-же опять запрягли телегу впереди лошади, упаковка на всё - А УТИЛИЗАЦИЯ этой упаковки стала ПРОБЛЕМОЙ! Вот где нужна ОПТИМИЗАЦИЯ а не в медицине!
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.