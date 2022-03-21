За месяц автомобили подорожали на 30–60%

21 марта. FINMARKET.RU -на новые легковыев России за месяц с момента официального признания независимости ДНР и ЛНР 21 февраля и последующего начала специальной военной операции на Украине растут на 50–60%. Об этом рассказали опрошенные "Ведомостями" автодилеры. Средневзвешенная (с учетом доли рынка) цена новой легковой машины за 2021 г. выросла на 18% до 2 млн руб., оценивало ранее агентство "Автостат".

Хотя 83% продаваемых в стране легковушек местной сборки, в них по-прежнему велика доля зарубежных комплектующих, которые закупаются за валюту.

Стоимость новых автомобилей будет проиндексирована с учетом увеличения курсов валют после того, как они стабилизируются, говорит заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей "Авилона" Алексей Стариков. По его оценке, совокупный рост цен может достигнуть 50%.

Генеральный директор ГК "Автоdom" Андрей Ольховский говорит, что за последний месяц цены выросли на 60–70%. Из них рост на стороне импортера (так называемая рекомендованная розничная цена, РРЦ) составил порядка 40%, остальное – дилерская наценка. Изменение стоимости в основном происходило в начале и середине марта и оно было одним из самых существенных за последние годы, уточняет топ-менеджер.

По словам Ольховского, сейчас основным драйвером роста цен является неизвестность.

По оценке исполнительного директора "Автостата" Сергея Удалова, реальные цены в автосалонах выросли пока чуть более чем на 30%.

При этом эксперты газеты отмечают, что на данный момент делать какие-либо прогнозы сложно.

Пока же пишут "Ведомости", никто из крупных игроков автомобильной индустрии не заявил об уходе с российского рынка. Volkswagen Group Rus (заводы в Калужской области и Нижнем Новгороде), Renault (завод в Москве), Mercedes (Подмосковье), BMW (Калининград), Hyundai, Toyota, Nissan (все три бренда делаются в Санкт-Петербурге) и «Соллерс Форд» (Елабуга) приостановили выпуск машин в России. Среди импортеров, приостановивших ввоз машин, – Audi, Porsche, General Motors (Chevrolet и Cadillac), Jaguar Land Rover, Lexus, Volvo, Honda и др.

На конец третьей недели марта в России продолжали работать лишь 44% мощностей по выпуску легковых и легких коммерческих автомобилей, которые были задействованы в 2021 г., подсчитали «Ведомости». Речь идет о заводах "ПСМА рус" альянса Stellantis и Mitsubishi, калининградском "Автоторе" (по сборке Kia и Hyundai), Haval, группе ГАЗ, «АвтоВАЗе» (в Тольятти), УАЗе, "Мазда Соллерсе" и Isuzu. Вместе эти заводы выпустили примерно 607 000 легковых и легких коммерческих автомобилей за прошлый год.

По оценкам Удалова, по итогам 2022 г. рынок новых легковых автомобилей окажется на уровне 1 млн машин. В 2021 г., по оценке "Автостата", продажи таких автомобилей составили 1,536 млн единиц (+3,3% к 2020 г.).