Для ввозных пошлин зафиксируют досанкционную стоимость валюты

21 марта. FINMARKET.RU - Правительство предлагает зафиксировать досанкционный валютный курс для уплаты импортных таможенных пошлин, обнулить их в отношении критического импорта, а также увеличить лимит беспошлинного ввоза интернет-покупок граждан в пять раз и приостановить антидемпинговые пошлины. Такие меры содержатся в рабочей версии антикризисного плана кабмина, пишут "Известия", ссылающиеся на документ. Как указывает издание, меры планируется реализовать до конца марта. Либерализация таможенной политики в условиях санкций может обойтись бюджету в сумму около 240 млрд рублей, следует из плана и расчетов аналитиков. Также кабмин готов предоставить регионам дополнительные бюджетные кредиты в объеме 255 млрд рублей.

Ранее "Опора России" предлагала зафиксировать досанкционный курс на 18 февраля (75,8 рубля за доллар), сообщил "Известиям" президент деловой организации Александр Калинин. В связи с этим актуален и пересмотр ввозного НДС, добавил он. Указанная мера может обойтись бюджету не менее чем в 150–200 млрд рублей в 2022 году, оценили в правительстве.

В Федеральной таможенной службе (ФТС) "Известиям" сообщили, что за январь-февраль 2022 года сумма таможенных платежей в отношении товаров для личного пользования, ввозимых через российский участок таможенной границы ЕАЭС в рамках интернет-торговли, составила более 574 млн рублей. По вопросам фиксации валютного курса и выпадающих доходов от либерализации таможенной политики в ФТС порекомендовали обращаться в Минфин. В министерстве от пояснений отказались. "Известия" также направили запрос в ЕЭК.

Таким образом, по предварительным оценкам, временное смягчение таможенной политики в 2022 году может обойтись в сумму порядка 240 млрд рублей — это менее 1% от планируемых доходов федерального бюджета (25 трлн рублей).

По итогам 2021 года объем доходов бюджета от таможенных платежей составил 7,16 трлн рублей, в том числе 4,3 трлн при импорте товаров, напомнил директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев. При этом на данном этапе не вполне корректно оценивать выпадающие доходы бюджета, опираясь на статистику предыдущих лет, поскольку условия торговли значительно изменились, подчеркнул он.

При либерализации таможенно-тарифной политики важно не нанести ущерб аналогичным отечественным производствам, особенно если они имеют возможность нарастить объем выпуска соответствующей продукции, рассуждает эксперт.