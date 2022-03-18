Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за февраль 2022 года.
Февраль 2022 года не принес изменений в тройке лидеров рейтинга медиаприсутствия ведущих игроков банковского рынка СКАНа. При этом количество упоминаний ведущих участников рейтинга выросло почти вдвое, что, в частности, связано с большим количеством новостей о санкциях со стороны Запада в отношении крупнейших российских банков.
Сбербанк, как и в январе, сохранил первое место c результатом 84 322 упоминаний (39 157 в январе). Вторую позицию занял ВТБ - 49 594 упоминаний (21 608 в январе), за ним по-прежнему следует ФК "Открытие" - 21 848 упоминаний (8 895 в январе).
В рейтинге охвата Сбер вновь занял первую строку рейтинга с результатом 331,2 млн (194,4 млн в январе). На втором месте - ВТБ с результатом 274,6 млн (141 млн в предыдущем месяце). Промсвязьбанк взял "бронзу" - 222,3 млн (49,9 млн в январе).
Начало спецоперации в Украине и последовавшие за этим санкции в отношении основных российских банков вызвали значительный рост их заметности в медиаполе. При этом тройка лидеров в рейтинге заметности в феврале также не изменилась. На первом месте - Сбер (11,2 млн), на втором - ВТБ (6,8 млн), на третьем - "Открытие" (2,6 млн). Индекс заметности "Открытия" удвоился, у Сбера и ВТБ вырос почти втрое.
Подпадание под санкции стало самым тиражируемым информационным поводом для тройки лидеров рейтинга, в том числе и для Сбербанка. 25 февраля банки
выступили с совместным заявлением о дальнейшей работе кредитных организаций в России, которое стало одним из самых тиражируемых инфоповодов месяца. Согласно заявлению, банки обеспечивают бесперебойную работу всего финансового рынка. "Каждый из банков продолжает обслуживать клиентов в штатном режиме и делает все необходимое, чтобы пройти этот нестабильный период спокойно", - говорится в заявлении.
Заметными инфоповодами для Сбера стали объявления о повышении ставок по вкладам, связанных со значительным повышением ключевой ставки ЦБ в феврале.
Кроме того, СМИ в феврале широко освещали масштабную реформу экосистемы Сбера. Банк создаст холдинг электронной коммерции, который объединит инвестиции Сбербанка в компании "СберМаркет", "СберМегаМаркет", "СберЛогистика", "Сбер Еаптека" и "СММ Ритейл", а также в совместное предприятие c VK - О2О-холдинг. Помимо этого, планируется выделить экосистему для юридических лиц (В2В-бизнес) и физических лиц (В2С-бизнес).
Значительным информационным поводом для ВТБ стал ввод санкций в связи с ситуацией в Украине. ВТБ, в отличие от Сбербанка, попал в SDN List, то есть стал объектом блокирующих санкций. Его активы в США и Великобритании замораживаются. На данный момент это самый сильный санкционный удар по российскому финансовому сектору за всю историю рестрикций, начиная с 2014 года. Банк заявил, что подготовился к самому жесткому сценарию и проработал планы противодействия санкциям, чтобы минимизировать негативные последствия для клиентов.
Как и Сбер, ВТБ поднял ставки по вкладам, что широко освещалось в медиа. В феврале банк объявил о повышении ставки по рублевым вкладам и счетам до 18% годовых, по депозитам в долларах - 5%, в евро - 4%.
Кроме того, ВТБ резко поднял ставки по ипотеке - на 4 п.п, минимальная ставка составит 15,3% как для готового, так и для строящегося жилья. "Мы считаем необходимым сохранить доступ населения к кредитным ресурсам банка, но в условиях, объявленных в отношении ВТБ санкций, вынуждены пересмотреть параметры ипотечного кредитования", - сказали в кредитной организации.
Заметным новостным поводом стала приостановка транснациональной финансовой корпорацией Mastercard сотрудничества с банками, подпавшими под санкции. Кроме ВТБ, прекращена работа с еще шестью российскими банками. Принятое решение Mastercard объяснила "нарушением правил платежной системы и возможным нанесением вреда репутации компании санкционными банками".
Самым тиражируемым инфоповодом в феврале, связанным с "Открытием", стал ответ банка на включение в санкционный список. "У нас есть большой запас капитала, ликвидности, наличных, в том числе в иностранной валюте. Банк располагает всеми необходимыми технологическими возможностями для бесперебойной работы Введенные ограничительные меры не затронут счета и вклады клиентов физических и юридических лиц, номинированные как в российских рублях, так и в иностранной валюте, включая евро и доллары США", - заявили в банке.
Кроме того, Mastercard и Visa также прекратили работу с ФК "Открытие", что активно тиражировалось в СМИ. "Санкции никак не влияют на проведение всех операций на территории России. Для этого наши клиенты могут использовать все привычные каналы - офисы, банкоматы, мобильный и интернет-банк. Все карты банка "Открытие", в том числе международных платежных систем Visa и Mastercard, продолжают работать для оплаты товаров и услуг, снятия наличных на всей территории России. Введенные ограничения коснутся использования карт банка за границей", - подчеркивал банк.
Тема отключения от ApplePay и GooglePay клиентов российских банков стала одной из самых чувствительных для населения крупных городов, активно использующих эти сервисы. "Открытие" вместе с еще четырьмя российскими банками - ВТБ, Совкомбанком, Новикомбанком и Промсвязьбанком были отключены от ApplePay и GooglePay. Клиенты не могут расплачиваться через эти сервисы картами банков за границей. Также не получится использовать их для оплаты покупок в онлайн-магазинах и агрегаторах услуг, зарегистрированных в странах, поддерживающих санкции.
|
|Название
|Упоминания в СМИ, февраль
|Упоминания в СМИ, январь
|Изменение, %
|1
|Сбербанк
|84 322
|39 157
|115
|2
|ВТБ
|49 594
|21 608
|130
|3
|ФК Открытие
|21 848
|8 895
|146
|4
|Промсвязьбанк
|20 539
|4 684
|338
|5
|Совкомбанк
|13 841
|3 093
|347
|6
|Альфа-Банк
|13 078
|6 638
|97
|7
|Газпромбанк
|11 220
|6 400
|75
|8
|Новикомбанк
|9 575
|605
|1 483
|9
|Россельхозбанк
|8 599
|5 678
|51
|10
|Тинькофф Банк
|7 003
|4 597
|52
|11
|АБ "Россия"
|5 482
|811
|573
|12
|Райффайзенбанк
|4 240
|3 115
|36
|13
|Московский Кредитный Банк
|3 999
|2 261
|77
|14
|Росгосстрах Банк
|3 195
|2 263
|41
|15
|Почта банк
|3 154
|2 008
|57
|16
|Генбанк
|2 734
|143
|1 812
|17
|Росбанк
|2 637
|2 033
|30
|18
|Банк УРАЛСИБ
|2 368
|1 465
|62
|19
|Банк ДОМ.РФ
|2 169
|1 679
|29
|20
|МТС Банк
|1 953
|1 287
|52
|21
|Банк ЗЕНИТ
|1 882
|1 165
|62
|22
|Банк Санкт-Петербург
|1 379
|1 098
|26
|23
|ХКФ Банк
|1 298
|1 031
|26
|24
|УБРиР
|1 290
|750
|72
|25
|Банк Русский Стандарт
|1 107
|929
|19
|26
|РНКБ Банк
|1 056
|666
|59
|27
|Банк ТРАСТ
|881
|743
|19
|28
|СКБ-банк
|832
|609
|37
|29
|МСП Банк
|814
|208
|291
|30
|Ренессанс Кредит
|797
|500
|59
|31
|АК Барс Банк
|771
|538
|43
|32
|Банк Левобережный
|728
|485
|50
|33
|Абсолют Банк
|725
|424
|71
|34
|ОТП Банк
|700
|746
|-6
|35
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|668
|357
|87
|36
|ТКБ Банк
|654
|934
|-30
|37
|Росэксимбанк
|645
|215
|200
|38
|ЮниКредит Банк
|606
|475
|28
|39
|МИнБанк
|512
|143
|258
|40
|Примсоцбанк
|471
|355
|33
|41
|Алмазэргиэнбанк
|436
|295
|48
|42
|КБ Восточный
|434
|254
|71
|43
|Ситибанк
|411
|263
|56
|44
|АКБ "Металлинвестбанк"
|365
|241
|51
|45
|Банк "Кубань Кредит"
|350
|138
|154
|46
|Экспобанк
|345
|274
|26
|47
|БРР Банк
|329
|48
|585
|48
|КБ "Центр-инвест"
|313
|231
|35
|49
|СМП Банк
|286
|251
|14
|50
|Локо-Банк
|271
|159
|70
|
|Название
|Охват аудитории, февраль
|Охват аудитории, январь
|Изменение, %
|1
|Сбербанк
|331 230 083
|194 360 130
|70
|2
|ВТБ
|274 601 984
|141 063 826
|95
|3
|Промсвязьбанк
|222 331 762
|49 983 313
|345
|4
|Совкомбанк
|215 730 796
|64 188 196
|236
|5
|Альфа-Банк
|208 659 472
|77 444 047
|169
|6
|ФК "Открытие"
|202 603 752
|106 333 929
|91
|7
|Газпромбанк
|183 064 631
|93 060 042
|97
|8
|Новикомбанк
|175 969 205
|6 201 576
|2 737
|9
|АБ "Россия"
|157 570 399
|39 053 521
|303
|10
|Россельхозбанк
|127 596 310
|69 004 975
|85
|11
|Тинькофф Банк
|104 514 669
|52 137 996
|100
|12
|Генбанк
|98 502 274
|6 181 431
|1 494
|13
|Московский Кредитный Банк
|87 264 800
|38 537 760
|126
|14
|Почта банк
|85 276 511
|28 943 752
|195
|15
|Росбанк
|64 763 447
|46 605 355
|39
|16
|Райффайзенбанк
|58 939 722
|57 455 829
|3
|17
|Банк Русский Стандарт
|49 648 276
|30 102 885
|65
|18
|Росгосстрахбанк
|47 983 538
|22 499 621
|113
|19
|Банк УРАЛСИБ
|42 769 195
|15 583 793
|174
|20
|Банк ЗЕНИТ
|40 407 706
|20 177 510
|100
|21
|МТС Банк
|39 214 852
|40 002 559
|-2
|22
|Абсолют Банк
|37 257 959
|11 723 956
|218
|23
|Банк ДОМ.РФ
|35 721 018
|22 649 072
|58
|24
|ХКФ Банк
|30 380 666
|30 382 273
|0
|25
|Банк Санкт-Петербург
|28 638 405
|18 891 393
|52
|26
|ЮниКредит Банк
|28 638 405
|14 587 162
|94
|27
|СКБ-банк
|25 689 886
|12 445 069
|106
|28
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|24 955 304
|9 558 300
|161
|29
|УБРиР
|23 585 919
|26 270 595
|-10
|30
|ТКБ Банк
|22 150 163
|30 247 273
|-27
|31
|Ренессанс Кредит
|22 014 627
|17 654 391
|25
|32
|КБ Восточный
|20 713 337
|20 026 617
|3
|33
|РНКБ Банк
|20 293 009
|12 465 358
|63
|34
|Ак Барс Банк
|20 084 059
|13 150 260
|53
|35
|Росэксимбанк
|20 037 988
|2 823 409
|610
|36
|Банк ТРАСТ
|18 785 128
|15 356 762
|22
|37
|ББР Банк
|17 976 790
|804 977
|2 133
|38
|МСП Банк
|15 970 944
|16 259 473
|-2
|39
|СМП Банк
|14 552 777
|10 747 571
|35
|40
|МИнБанк
|14 081 542
|1 160 353
|1 114
|41
|Ситибанк
|13 364 047
|8 041 039
|66
|42
|Экспобанк
|13 124 631
|13 402 911
|-2
|43
|ОТП Банк
|12 188 304
|8 683 688
|40
|44
|РН Банк"
|11 443 394
|1 866 656
|513
|45
|Связь-банк
|10 886 272
|1 298 066
|739
|46
|АКБ "Металлинвестбанк"
|10 783 323
|2 449 901
|340
|47
|Банк Интеза
|10 513 466
|1 606 044
|555
|48
|Банк "Пересвет"
|8 942 893
|1 937 498
|362
|49
|Банк Союз
|8 629 793
|3 629 052
|138
|50
|"БНП ПАРИБА Банк"
|7 928 948
|2 715 149
|192
|
|Название
|Индекс заметности, февраль
|Индекс заметности, январь
|Изменение, %
|1
|Сбербанк
|11 253 574
|4 938 383
|128
|2
|ВТБ
|6 794 453
|2 409 350
|182
|3
|ФК Открытие
|2 599 412
|1 218 100
|113
|4
|Промсвязьбанк
|2 359 696
|438 285
|438
|5
|Совкомбанк
|1 550 396
|325 482
|376
|6
|Альфа-Банк
|1 442 065
|488 219
|195
|7
|Газпромбанк
|1 036 384
|534 615
|94
|8
|Россельхозбанк
|898 453
|516 280
|74
|9
|Тинькофф Банк
|654 559
|409 414
|60
|10
|АБ "Россия"
|601 839
|72 501
|730
|11
|Райффайзенбанк
|497 542
|326 732
|52
|12
|Новикомбанк
|495 760
|56 203
|782
|13
|Банк УРАЛСИБ
|347 358
|189 792
|83
|14
|Почта банк
|277 525
|83 313
|233
|15
|Банк ДОМ.РФ
|271 614
|197 396
|38
|16
|Московский Кредитный Банк
|258 176
|147 197
|75
|17
|Банк ТРАСТ
|243 081
|153 347
|59
|18
|Росгосстрах Банк
|239 158
|231 061
|4
|19
|Банк Санкт-Петербург
|212 402
|168 133
|26
|20
|Росбанк
|202 867
|138 691
|46
|21
|УБРиР
|192 081
|113 578
|69
|22
|Генбанк
|179 425
|8 558
|1 997
|23
|Банк Русский Стандарт
|161 349
|135 846
|19
|24
|РНКБ Банк
|157 633
|159 269
|-1
|25
|МТС Банк
|125 755
|113 354
|11
|26
|Банк ЗЕНИТ
|124 854
|92 377
|35
|27
|КБ "Центр-инвест"
|123 329
|44 586
|177
|28
|МИнБанк
|112 658
|23 513
|379
|29
|ХКФ Банк
|102 046
|143 417
|-29
|30
|Ак Барс Банк
|102 046
|72 537
|33
|31
|Ситибанк
|89 548
|21 320
|320
|32
|КБ Восточный
|87 869
|33 179
|165
|33
|Росэксимбанк
|76 873
|5 828
|1 219
|34
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|67 034
|44 002
|52
|35
|"Тойота Банк"
|64 875
|735
|8 727
|36
|МСП Банк
|61 862
|30 323
|104
|37
|ЮниКредит Банк
|61 335
|39 703
|54
|38
|Абсолют Банк
|56 459
|47 876
|18
|39
|СКБ-банк
|52 291
|48 900
|7
|40
|ОТП Банк
|49 052
|32 638
|50
|41
|Экспобанк
|45 416
|39 083
|16
|42
|Ренессанс Кредит
|42 119
|39 396
|7
|43
|Банк "Кубань Кредит"
|36 093
|11 060
|226
|44
|ТКБ Банк
|32 711
|60 175
|-46
|45
|БКС Банк
|32 285
|9 504
|240
|46
|Примсоцбанк
|30 248
|13 834
|119
|47
|Банк Левобережный
|27 024
|20 905
|29
|48
|СМП Банк
|19 783
|26 830
|-26
|49
|ВБРР
|19 656
|11 168
|76
|50
|Креди Агриколь КИБ
|19 075
|13 373
|43
Главные темы публикаций:
- 1 Минфин США запретил операции с ФНБ, ЦБ и Минфином России.
- 2 Евросоюз заморозил активы Банка России.
- 3 Центральный банк повысил ключевую ставку до 20%.
- 4 Минфин РФ с 28 февраля введет обязательную продажу иностранной валюты в размере 80% выручки для компаний-резидентов.
- 5 Путин поручил обеспечить неизменность кредитных ставок в ранее заключенных договорах.
- 6 Михаил Мишустин возглавит оперштаб по противодействию санкциям.
- 7 Британский Минфин ввел ограничительные меры в отношении Сбербанка.
- 8 Подписан указ об экономических мерах в связи с санкциями.
- 9 Российским IT-специалистам предложили льготную ипотеку и отсрочку от армии.
- 10 Центробанк предупредил о звонках мошенников из-за ситуации со SWIFT.
СКАН - это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.
Упоминания в СМИ - общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определённый период.
Индекс заметности - специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.
Охват аудитории -среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.
Статистические данные, указанные в рейтинге, актуальны на дату публикации.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.