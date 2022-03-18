Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за февраль 2022 года.

Февраль 2022 года не принес изменений в тройке лидеров рейтинга медиаприсутствия ведущих игроков банковского рынка СКАНа. При этом количество упоминаний ведущих участников рейтинга выросло почти вдвое, что, в частности, связано с большим количеством новостей о санкциях со стороны Запада в отношении крупнейших российских банков.

Сбербанк, как и в январе, сохранил первое место c результатом 84 322 упоминаний (39 157 в январе). Вторую позицию занял ВТБ - 49 594 упоминаний (21 608 в январе), за ним по-прежнему следует ФК "Открытие" - 21 848 упоминаний (8 895 в январе).

В рейтинге охвата Сбер вновь занял первую строку рейтинга с результатом 331,2 млн (194,4 млн в январе). На втором месте - ВТБ с результатом 274,6 млн (141 млн в предыдущем месяце). Промсвязьбанк взял "бронзу" - 222,3 млн (49,9 млн в январе).

Начало спецоперации в Украине и последовавшие за этим санкции в отношении основных российских банков вызвали значительный рост их заметности в медиаполе. При этом тройка лидеров в рейтинге заметности в феврале также не изменилась. На первом месте - Сбер (11,2 млн), на втором - ВТБ (6,8 млн), на третьем - "Открытие" (2,6 млн). Индекс заметности "Открытия" удвоился, у Сбера и ВТБ вырос почти втрое.

Подпадание под санкции стало самым тиражируемым информационным поводом для тройки лидеров рейтинга, в том числе и для Сбербанка. 25 февралявыступили с совместным заявлением о дальнейшей работе кредитных организаций в России, которое стало одним из самых тиражируемых инфоповодов месяца. Согласно заявлению, банки обеспечивают бесперебойную работу всего финансового рынка. "Каждый из банков продолжает обслуживать клиентов в штатном режиме и делает все необходимое, чтобы пройти этот нестабильный период спокойно", - говорится в заявлении.

Заметными инфоповодами для Сбера стали объявления о повышении ставок по вкладам, связанных со значительным повышением ключевой ставки ЦБ в феврале.

Кроме того, СМИ в феврале широко освещали масштабную реформу экосистемы Сбера. Банк создаст холдинг электронной коммерции, который объединит инвестиции Сбербанка в компании "СберМаркет", "СберМегаМаркет", "СберЛогистика", "Сбер Еаптека" и "СММ Ритейл", а также в совместное предприятие c VK - О2О-холдинг. Помимо этого, планируется выделить экосистему для юридических лиц (В2В-бизнес) и физических лиц (В2С-бизнес).

Значительным информационным поводом для ВТБ стал ввод санкций в связи с ситуацией в Украине. ВТБ, в отличие от Сбербанка, попал в SDN List, то есть стал объектом блокирующих санкций. Его активы в США и Великобритании замораживаются. На данный момент это самый сильный санкционный удар по российскому финансовому сектору за всю историю рестрикций, начиная с 2014 года. Банк заявил, что подготовился к самому жесткому сценарию и проработал планы противодействия санкциям, чтобы минимизировать негативные последствия для клиентов.

Как и Сбер, ВТБ поднял ставки по вкладам, что широко освещалось в медиа. В феврале банк объявил о повышении ставки по рублевым вкладам и счетам до 18% годовых, по депозитам в долларах - 5%, в евро - 4%.

Кроме того, ВТБ резко поднял ставки по ипотеке - на 4 п.п, минимальная ставка составит 15,3% как для готового, так и для строящегося жилья. "Мы считаем необходимым сохранить доступ населения к кредитным ресурсам банка, но в условиях, объявленных в отношении ВТБ санкций, вынуждены пересмотреть параметры ипотечного кредитования", - сказали в кредитной организации.

Заметным новостным поводом стала приостановка транснациональной финансовой корпорацией Mastercard сотрудничества с банками, подпавшими под санкции. Кроме ВТБ, прекращена работа с еще шестью российскими банками. Принятое решение Mastercard объяснила "нарушением правил платежной системы и возможным нанесением вреда репутации компании санкционными банками".

Самым тиражируемым инфоповодом в феврале, связанным с "Открытием", стал ответ банка на включение в санкционный список. "У нас есть большой запас капитала, ликвидности, наличных, в том числе в иностранной валюте. Банк располагает всеми необходимыми технологическими возможностями для бесперебойной работы Введенные ограничительные меры не затронут счета и вклады клиентов физических и юридических лиц, номинированные как в российских рублях, так и в иностранной валюте, включая евро и доллары США", - заявили в банке.

Кроме того, Mastercard и Visa также прекратили работу с ФК "Открытие", что активно тиражировалось в СМИ. "Санкции никак не влияют на проведение всех операций на территории России. Для этого наши клиенты могут использовать все привычные каналы - офисы, банкоматы, мобильный и интернет-банк. Все карты банка "Открытие", в том числе международных платежных систем Visa и Mastercard, продолжают работать для оплаты товаров и услуг, снятия наличных на всей территории России. Введенные ограничения коснутся использования карт банка за границей", - подчеркивал банк.

Тема отключения от ApplePay и GooglePay клиентов российских банков стала одной из самых чувствительных для населения крупных городов, активно использующих эти сервисы. "Открытие" вместе с еще четырьмя российскими банками - ВТБ, Совкомбанком, Новикомбанком и Промсвязьбанком были отключены от ApplePay и GooglePay. Клиенты не могут расплачиваться через эти сервисы картами банков за границей. Также не получится использовать их для оплаты покупок в онлайн-магазинах и агрегаторах услуг, зарегистрированных в странах, поддерживающих санкции.

Название Упоминания в СМИ, февраль Упоминания в СМИ, январь Изменение, % 1 Сбербанк 84 322 39 157 115 2 ВТБ 49 594 21 608 130 3 ФК Открытие 21 848 8 895 146 4 Промсвязьбанк 20 539 4 684 338 5 Совкомбанк 13 841 3 093 347 6 Альфа-Банк 13 078 6 638 97 7 Газпромбанк 11 220 6 400 75 8 Новикомбанк 9 575 605 1 483 9 Россельхозбанк 8 599 5 678 51 10 Тинькофф Банк 7 003 4 597 52 11 АБ "Россия" 5 482 811 573 12 Райффайзенбанк 4 240 3 115 36 13 Московский Кредитный Банк 3 999 2 261 77 14 Росгосстрах Банк 3 195 2 263 41 15 Почта банк 3 154 2 008 57 16 Генбанк 2 734 143 1 812 17 Росбанк 2 637 2 033 30 18 Банк УРАЛСИБ 2 368 1 465 62 19 Банк ДОМ.РФ 2 169 1 679 29 20 МТС Банк 1 953 1 287 52 21 Банк ЗЕНИТ 1 882 1 165 62 22 Банк Санкт-Петербург 1 379 1 098 26 23 ХКФ Банк 1 298 1 031 26 24 УБРиР 1 290 750 72 25 Банк Русский Стандарт 1 107 929 19 26 РНКБ Банк 1 056 666 59 27 Банк ТРАСТ 881 743 19 28 СКБ-банк 832 609 37 29 МСП Банк 814 208 291 30 Ренессанс Кредит 797 500 59 31 АК Барс Банк 771 538 43 32 Банк Левобережный 728 485 50 33 Абсолют Банк 725 424 71 34 ОТП Банк 700 746 -6 35 Азиатско-Тихоокеанский Банк 668 357 87 36 ТКБ Банк 654 934 -30 37 Росэксимбанк 645 215 200 38 ЮниКредит Банк 606 475 28 39 МИнБанк 512 143 258 40 Примсоцбанк 471 355 33 41 Алмазэргиэнбанк 436 295 48 42 КБ Восточный 434 254 71 43 Ситибанк 411 263 56 44 АКБ "Металлинвестбанк" 365 241 51 45 Банк "Кубань Кредит" 350 138 154 46 Экспобанк 345 274 26 47 БРР Банк 329 48 585 48 КБ "Центр-инвест" 313 231 35 49 СМП Банк 286 251 14 50 Локо-Банк 271 159 70

Название Охват аудитории, февраль Охват аудитории, январь Изменение, % 1 Сбербанк 331 230 083 194 360 130 70 2 ВТБ 274 601 984 141 063 826 95 3 Промсвязьбанк 222 331 762 49 983 313 345 4 Совкомбанк 215 730 796 64 188 196 236 5 Альфа-Банк 208 659 472 77 444 047 169 6 ФК "Открытие" 202 603 752 106 333 929 91 7 Газпромбанк 183 064 631 93 060 042 97 8 Новикомбанк 175 969 205 6 201 576 2 737 9 АБ "Россия" 157 570 399 39 053 521 303 10 Россельхозбанк 127 596 310 69 004 975 85 11 Тинькофф Банк 104 514 669 52 137 996 100 12 Генбанк 98 502 274 6 181 431 1 494 13 Московский Кредитный Банк 87 264 800 38 537 760 126 14 Почта банк 85 276 511 28 943 752 195 15 Росбанк 64 763 447 46 605 355 39 16 Райффайзенбанк 58 939 722 57 455 829 3 17 Банк Русский Стандарт 49 648 276 30 102 885 65 18 Росгосстрахбанк 47 983 538 22 499 621 113 19 Банк УРАЛСИБ 42 769 195 15 583 793 174 20 Банк ЗЕНИТ 40 407 706 20 177 510 100 21 МТС Банк 39 214 852 40 002 559 -2 22 Абсолют Банк 37 257 959 11 723 956 218 23 Банк ДОМ.РФ 35 721 018 22 649 072 58 24 ХКФ Банк 30 380 666 30 382 273 0 25 Банк Санкт-Петербург 28 638 405 18 891 393 52 26 ЮниКредит Банк 28 638 405 14 587 162 94 27 СКБ-банк 25 689 886 12 445 069 106 28 Азиатско-Тихоокеанский Банк 24 955 304 9 558 300 161 29 УБРиР 23 585 919 26 270 595 -10 30 ТКБ Банк 22 150 163 30 247 273 -27 31 Ренессанс Кредит 22 014 627 17 654 391 25 32 КБ Восточный 20 713 337 20 026 617 3 33 РНКБ Банк 20 293 009 12 465 358 63 34 Ак Барс Банк 20 084 059 13 150 260 53 35 Росэксимбанк 20 037 988 2 823 409 610 36 Банк ТРАСТ 18 785 128 15 356 762 22 37 ББР Банк 17 976 790 804 977 2 133 38 МСП Банк 15 970 944 16 259 473 -2 39 СМП Банк 14 552 777 10 747 571 35 40 МИнБанк 14 081 542 1 160 353 1 114 41 Ситибанк 13 364 047 8 041 039 66 42 Экспобанк 13 124 631 13 402 911 -2 43 ОТП Банк 12 188 304 8 683 688 40 44 РН Банк" 11 443 394 1 866 656 513 45 Связь-банк 10 886 272 1 298 066 739 46 АКБ "Металлинвестбанк" 10 783 323 2 449 901 340 47 Банк Интеза 10 513 466 1 606 044 555 48 Банк "Пересвет" 8 942 893 1 937 498 362 49 Банк Союз 8 629 793 3 629 052 138 50 "БНП ПАРИБА Банк" 7 928 948 2 715 149 192

Название Индекс заметности, февраль Индекс заметности, январь Изменение, % 1 Сбербанк 11 253 574 4 938 383 128 2 ВТБ 6 794 453 2 409 350 182 3 ФК Открытие 2 599 412 1 218 100 113 4 Промсвязьбанк 2 359 696 438 285 438 5 Совкомбанк 1 550 396 325 482 376 6 Альфа-Банк 1 442 065 488 219 195 7 Газпромбанк 1 036 384 534 615 94 8 Россельхозбанк 898 453 516 280 74 9 Тинькофф Банк 654 559 409 414 60 10 АБ "Россия" 601 839 72 501 730 11 Райффайзенбанк 497 542 326 732 52 12 Новикомбанк 495 760 56 203 782 13 Банк УРАЛСИБ 347 358 189 792 83 14 Почта банк 277 525 83 313 233 15 Банк ДОМ.РФ 271 614 197 396 38 16 Московский Кредитный Банк 258 176 147 197 75 17 Банк ТРАСТ 243 081 153 347 59 18 Росгосстрах Банк 239 158 231 061 4 19 Банк Санкт-Петербург 212 402 168 133 26 20 Росбанк 202 867 138 691 46 21 УБРиР 192 081 113 578 69 22 Генбанк 179 425 8 558 1 997 23 Банк Русский Стандарт 161 349 135 846 19 24 РНКБ Банк 157 633 159 269 -1 25 МТС Банк 125 755 113 354 11 26 Банк ЗЕНИТ 124 854 92 377 35 27 КБ "Центр-инвест" 123 329 44 586 177 28 МИнБанк 112 658 23 513 379 29 ХКФ Банк 102 046 143 417 -29 30 Ак Барс Банк 102 046 72 537 33 31 Ситибанк 89 548 21 320 320 32 КБ Восточный 87 869 33 179 165 33 Росэксимбанк 76 873 5 828 1 219 34 Азиатско-Тихоокеанский Банк 67 034 44 002 52 35 "Тойота Банк" 64 875 735 8 727 36 МСП Банк 61 862 30 323 104 37 ЮниКредит Банк 61 335 39 703 54 38 Абсолют Банк 56 459 47 876 18 39 СКБ-банк 52 291 48 900 7 40 ОТП Банк 49 052 32 638 50 41 Экспобанк 45 416 39 083 16 42 Ренессанс Кредит 42 119 39 396 7 43 Банк "Кубань Кредит" 36 093 11 060 226 44 ТКБ Банк 32 711 60 175 -46 45 БКС Банк 32 285 9 504 240 46 Примсоцбанк 30 248 13 834 119 47 Банк Левобережный 27 024 20 905 29 48 СМП Банк 19 783 26 830 -26 49 ВБРР 19 656 11 168 76 50 Креди Агриколь КИБ 19 075 13 373 43

1 Минфин США запретил операции с ФНБ, ЦБ и Минфином России.

2 Евросоюз заморозил активы Банка России.

3 Центральный банк повысил ключевую ставку до 20%.

4 Минфин РФ с 28 февраля введет обязательную продажу иностранной валюты в размере 80% выручки для компаний-резидентов.

5 Путин поручил обеспечить неизменность кредитных ставок в ранее заключенных договорах.

6 Михаил Мишустин возглавит оперштаб по противодействию санкциям.

7 Британский Минфин ввел ограничительные меры в отношении Сбербанка.

8 Подписан указ об экономических мерах в связи с санкциями.

9 Российским IT-специалистам предложили льготную ипотеку и отсрочку от армии.

10 Центробанк предупредил о звонках мошенников из-за ситуации со SWIFT.

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