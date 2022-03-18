Яйца существенно дорожают задолго до Пасхи

18 марта. FINMARKET.RU - В России вслед за производителями других базовых товаров птицефабрики стали уведомлять ритейлеров о повышении отпускных цен на, которые в рознице уже подорожали на 25%. При этом участники рынка ожидают в ближайший месяц дальнейшийцен.

Производители яиц на заседании совета директоров Росптицесоюза (объединяет крупные компании отрасли) 14 марта решили повыситьна столовое яйцо для торговых сетей, сообщили "Коммерсанту" несколько участников встречи.

В Минсельхозе подтвердили, что сейчас птицеводческая отрасль работает "в условиях существенного роста затрат, в том числе на корма". Там рассчитывают, что ситуацию стабилизирует временный запрет экспорта в страны ЕАЭС зерновых, используемых в производстве кормов.

Некоторые ритейлеры уже начали получать от производителей уведомления о повышении цен на яйца.

Традиционно цены на яйца увеличиваются в течение трех-четырех недель перед Пасхой, которая в этом году отмечается 24 апреля. Но в этом году, по словам источника "Ъ" из числа ритейлеров, повышение началось за 1,5 месяца и сейчас цены уже выросли на 15-25% в зависимости от категории. Он предполагает, что отпускные цены в ближайшее время могут повыситься на величину до 30-40%.

А источник газеты из числа производителей подтверждает, что себестоимость выпуска яиц в ближайшие 1,5 месяца может увеличиться на 15-40% в зависимости от категории. Это связано с высокой зависимостью отрасли от импортного сырья, резко подорожавшего из-за повышения курса валют в последние 3 недели. В структуре себестоимости яйца импорт достигает 30%, говорится в презентации Росптицесоюза, которая есть у "Ъ".