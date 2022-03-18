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18 марта 2022 года 10:35
Яйца существенно дорожают задолго до Пасхи
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CTK/TACC
18 марта. FINMARKET.RU - В России вслед за производителями других базовых товаров птицефабрики стали уведомлять ритейлеров о повышении отпускных цен на яйца, которые в рознице уже подорожали на 25%. При этом участники рынка ожидают в ближайший месяц дальнейший рост цен. Производители яиц на заседании совета директоров Росптицесоюза (объединяет крупные компании отрасли) 14 марта решили повысить цены на столовое яйцо для торговых сетей, сообщили "Коммерсанту" несколько участников встречи. В Минсельхозе подтвердили, что сейчас птицеводческая отрасль работает "в условиях существенного роста затрат, в том числе на корма". Там рассчитывают, что ситуацию стабилизирует временный запрет экспорта в страны ЕАЭС зерновых, используемых в производстве кормов. Некоторые ритейлеры уже начали получать от производителей уведомления о повышении цен на яйца. Традиционно цены на яйца увеличиваются в течение трех-четырех недель перед Пасхой, которая в этом году отмечается 24 апреля. Но в этом году, по словам источника "Ъ" из числа ритейлеров, повышение началось за 1,5 месяца и сейчас цены уже выросли на 15-25% в зависимости от категории. Он предполагает, что отпускные цены в ближайшее время могут повыситься на величину до 30-40%. А источник газеты из числа производителей подтверждает, что себестоимость выпуска яиц в ближайшие 1,5 месяца может увеличиться на 15-40% в зависимости от категории. Это связано с высокой зависимостью отрасли от импортного сырья, резко подорожавшего из-за повышения курса валют в последние 3 недели. В структуре себестоимости яйца импорт достигает 30%, говорится в презентации Росптицесоюза, которая есть у "Ъ".
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