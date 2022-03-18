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18 марта 2022 года 09:32
Мошенники начали выдавать себя за судебных приставов
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PA Images\ТАСС
18 марта. FINMARKET.RU - Федеральная служба судебных приставов России предупредила граждан об опасности: на людей начали массово выходить мошенники, представляющиеся приставами. Якобы человек попал в списки должников. Потому сегодня гражданам надо проявлять особую бдительность. Как говорится в официальном сообщении ведомства, мошенники используют поддельные уведомления и электронную рассылку фишинговых писем, пишет "Российская газета". "Злоумышленники присылают на электронную почту граждан письма о наличии задолженности, которую необходимо срочно оплатить, - рассказывают в службе судебных приставов. - Также в фальшивых уведомлениях указываются меры принудительного характера в виде ареста банковских счетов и имущества, в случае неуплаты долга. Мошенники могут направить ссылку для погашения задолженности, где необходимо ввести данные банковских карт граждан". Также в подобных сообщениях содержится просьба перейти по ссылке, чтобы узнать подробности возникновения долга. Но это электронная ловушка. После того, как человек щелкает по ссылке, ему предлагают загрузить файл с вирусом. Благодаря вредоносной программе мошенники получают доступ к персональным данным граждан и реквизитам их банковских карт. Для безопасной работы с электронной почтой Федеральная служба судебных приставов не рекомендует переходить по ссылкам, если они длинные или созданы с помощью сервисов сокращения ссылок: bit.ly, tinyurl.com и тому подобных. Кроме того, гражданам рекомендуют внимательно изучать адреса официальных сайтов Федеральной службы судебных приставов и ее региональных управлений, чтобы не перепутать, и не оказаться на фальшивом "зеркале", то есть очень похожим на настоящий сайте. На созданном мошенниками портале задолженности будут липовыми. Поэтому проверять себя на долги надо только на официальных ресурсах.
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