ЦБ рекомендовал банкам пресекать попытки вывода валюты

18 марта. FINMARKET.RU - ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за транзакциями, направленными на обход специальных экономических мер, принятых властями для прекращения оттока валюты за границу. Об этом говорится в письме зампреда ЦБ Юрия Исаева, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники. Банкам необходимо следить за операциями как физических, так и юридических лиц. В том числе повышенное внимание необходимо обращать на попытки вывода активов организациями – резидентами недружественных России стран (сейчас в списке правительства их 48, включая США, Великобританию и все страны ЕС).

Кроме этого, ЦБ предписал кредитным организациям обращать повышенное внимание на нестандартное поведение клиентов. В частности, нужно фиксировать аномальную активность транзакций, изменение характера расходов, включая инвестиции. «Например, нехарактерный для частного потребления рост объемов и однотипность операций по покупке товаров может свидетельствовать о закупках для последующей перепродажи», – уточняется в письме регулятора. Под особым контролем должны быть операции по выводу средств за рубеж и с цифровой валютой, пишет Исаев.

Все попытки обхода введенных ограничений банкам нужно пресекать и принимать меры – вплоть до блокировки подозрительных платежей при необходимости. Информация о квалификации операций как подозрительных (согласно антиотмывочному ФЗ-115) должна передаваться в Росфинмониторинг.

Чтобы пресечь отток средств из страны, президент и правительство ввели валютные ограничения. Физлицам-резидентам разрешено переводить валюту на свои зарубежные счета и осуществлять конвертацию, если счет открыт до 1 марта 2022 г. и задекларирован в налоговой.

Вывозить из России наличную валюту можно в эквиваленте не более $10 000. Приобрести ценные бумаги и недвижимость у резидентов «недружественных» стран, которые ввели санкции, можно только с разрешения комиссии правительства.

Компании могут переводить валюту на свои иностранные счета, если эти средства нужны для финансирования деятельности филиалов и представительств. Ограничение – объем средств не должен превышать размер финансирования за предыдущий год.

ЦБ призваны не допустить «разрастания» схем обхода ограничений, вывода средств через криптобиржи, отмечает вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.