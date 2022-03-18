На социальную поддержку россиян направят почти 550 млрд руб.

18 марта. FINMARKET.RU - В плане правительства социальной поддержке посвящен особый раздел. В него вошли 11 мер (этот перечень может корректироваться), общая стоимость которых для федерального бюджета оценивается в 546 млрд рублей в 2022 году. Соцмеры разделены на два подраздела: "общесистемные меры" и "рынок труда", пишут "Известия"

Предполагается, что 363 млрд рублей пойдут на ежемесячные выплаты нуждающимся семьям с детьми в возрасте от 8 до 16 лет включительно. Деньги начнут переводить в мае, хотя начисляться они будут за период с 1 апреля, уточнил 17 марта премьер-министр Михаил Мишустин. Ранее Минфин оценивал дополнительные расходы бюджета на эти цели в 455 млрд рублей. В министерстве от пояснений отказались.

К другим общесистемным мерам отнесены:

- обеспечение вывоза российских граждан из-за рубежа (10 млрд);

- обеспечение упрощенного приема в российские вузы студентов, отчисленных из иностранных в связи с санкциями;

- расширение программы образовательного кредитования, в том числе за счет включения программ профессиональной переподготовки, предоставления беспроцентного кредита и списания до 50% основного долга после окончания обучения и трудоустройства в российской компании по приоритетным направлениям развития экономики (стоимость этой меры уточняется).

На поддержку рынка труда в общей сложности планируют направить 173 млрд рублей. Более половины из них - 94 млрд - пойдут на выплату пособий по безработице (без изменения размера) в условиях роста численности безработных граждан. В ранних версиях документа фигурировала намного большая цифра для выплаты пособий по безработице - 317 млрд. В Минтруде "Известиям" не ответили на вопрос о причинах такого сокращения.

Оставшиеся 79 млрд рублей распределятся следующим образом:

- организация общественных работ для граждан (17,7 млрд);

- организация временных работ для работников, находящихся под риском увольнения (34,5 млрд);

- организация переобучения, повышения квалификации и профессиональной переподготовки ищущих работу граждан (11,9 млрд);

- субсидирование переобучения работников промпредприятий при изменении функциональных обязанностей (технологического процесса) (14,7 млрд).

Минэкономразвития также прорабатывает вопрос о продлении льготной программы кредитования (программа ФОТ) малого и среднего бизнеса при условии сохранения занятости, сообщил "Известиям" источник в финансово-экономическом блоке кабмина. Впрочем, рост безработицы в 2022 году вряд ли превысит пандемийные уровни, уверены эксперты.