Интерес к банковским вкладам вырос более чем в 3 раза

17 марта. FINMARKET.RU - С 24 февраля по 14 мартароссиян к вкладам вырос в 3,3 раза, рассказали "Известиям" в финансовом маркетплейсе "Сравни". Причиной стало резкое повышение ключевой ставки ЦБ на 10,5 п.п., вслед за которым максимальная доходность по депозитам взлетела с 11% до 23%.

При этом наибольший интерес пользователей платформы отмечен к вкладам в евро, где показатели месяц к месяцу увеличились на 326%. На долларовые продуктысоставил 250%, рублевые - 153%.

Как отметил гендиректор "Сравни" Сергей Леонидов, сейчас одним из способов сохранения сбережений стали, в том числе в зарубежных валютах.

Повышенный спрос на депозиты "Известиям" подтвердили в крупных финансовых организациях.

По мнению управляющего директора рейтингового агентства НКР Михаила Доронкина, сейчас поддержать динамику вкладов может ожидаемое снижение потребительской активности и повышение склонности населения сберегать на фоне роста инфляции. Первые недели взрывного потребительского спроса в марте в ближайшее время могут смениться его падением и переходом россиян к экономии, сказал эксперт. При этом часть граждан будут стремиться хотя бы частично компенсировать растущую инфляцию за счет высоких ставок по депозитам, резюмировал он.

Аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова не исключает, что в перспективе размер ставок будет зависеть от состояния экономики и дальнейшей политики ЦБ. "В среднем уровень доходности к концу этого квартала будет находиться на текущих значениях, но нельзя исключать и их коррекции в сторону понижения на 1-3% у ряда банков на фоне избытка привлеченных средств", - подытожила аналитик.