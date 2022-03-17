Рынок недвижимости остается в неопределенности

17 марта. FINMARKET.RU -недвижимости пока остается в неопределенности. Одни продавцы снижают цены, другие - повышают, третьи - сняли объекты с продажи и выжидают, пишет "Российская газета"

Спрос остается типичным для марта и сопоставим с показателями 2018-2019 годов. Это касается всех крупных городов с активно развивающимся рынком недвижимости, говорит председатель совета директоров "БЕСТ-Новострой" Ирина Доброхотова. Часть сделок, которая должна была пройти с использованием ипотеки, отменяется, но есть всплеск инвестиционной активности. "Абсолютное большинство таких покупок в нашей компании происходит с высокобюджетной недвижимостью", - отмечает Доброхотова. В выигрыше оказались покупатели с накоплениями в валюте, говорит директор компании "Жилфонд" Александр Чернокульский. Они могут позволить себе квартиру больше и лучше, чем пару месяцев назад.

У застройщиков единой стратегии нет - все ждут стабилизации ситуации и объявления конкретных мер господдержки (отрасль надеется на новую льготную ипотеку). Некоторые компании из-за спроса повышают цены (рост до 5-10% за две недели), другие зафиксировали их до конца марта, третьи предлагают скидки.

На вторичном рынке продавцы также заняли полярные позиции, отмечает руководитель Аналитического центра "ИНКОМ-Недвижимость" Дмитрий Таганов. "Часть продавцов намерена как можно скорее продать жилье на пике цен. Вероятно, они знают, куда выгодно вложить средства. Другие, напротив, заняли выжидательную позицию - хотят дождаться какой-то ясности, а не оставаться с деньгами на руках. У каждого есть свои аргументы", - говорит он. Цены пока остаются на уровне февраля.

Дальнейшая динамика цен во многом будет зависеть от спроса.

Заметно снижать цены застройщикам не позволяет выросшая себестоимость строительства, отмечали ранее эксперты - продавать квартиры в убыток девелоперы не станут. Цены на вторичном рынке обычно подтягиваются за новостройками, поскольку многие владельцы продают квартиры, чтобы купить новое жилье.

Однако есть и другие мнения. "Паника рынков" скоро закончится: и эмоции, и деньги не бесконечны, считает основатель компании Realiste Алексей Гальцев. Спад спроса неизбежен хотя бы потому, что в последнее время до 70% сделок шло через ипотеку. Это приведет к избытку предложения и удешевлению жилья, уверен он.