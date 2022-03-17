Автодилеры просят поддержать отрасль

17 марта. FINMARKET.RU - Ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) направила письмо на имя премьера Михаила Мишустина с просьбой о комплексной поддержке продавцов машин в кризисной ситуации, которая характеризуется ограничениями поставок автомобилей и запчастей, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники. В аппарате правительства изданию подтвердили получение письма, документ передан в Минэкономразвития, Минпромторг и Минфин для ответа.

Автодилеры не рассчитывают, что все приостановившие поставки иностранные автоконцерны вернутся на рынок, пересказывает источник "Ведомостей" содержание письма РоАД. Это касается не только автомобилей, но и запчастей. "Продавцам придется сосредоточиться на продажах машин с пробегом. Поэтому первой необходимой мерой поддержки от государства дилеры видят отмену двойного НДС, возникающего при продаже подержанных автомобилей между юрлицами", - говорит он.

РоАД также предлагает обнулить таможенные пошлины на ввоз готовых автомобилей (сейчас 15%) и запчастей из определенных стран. Это позволит компенсировать дефицит новых машин и развивать продажи неоригинальных запчастей в условиях, когда поставок оригинальных компонентов не будет.

Отдельный блок предложений посвящен кредитно-налоговым послаблениям. РоАД просит для автосалонов невозвратных кредитов на выплату зарплат при условии, что дилеры не будут массово увольнять людей, говорит источник "Ведомостей".

Дилеры просят также ввести мораторий до конца 2024 г. на повышение ставок по кредитам, выданным с 1 марта 2022 г., предоставить кредитные каникулы на выплату основного долга и освободить их от проверок на тот же срок. Среди прочих желаемых мер поддержки в краткосрочной перспективе мораторий на повышение арендных ставок, тарифов ЖКХ, на взыскания за просрочку уплаты налогов, освобождение от налога на имущество собственников зданий, где располагаются автосалоны, и освобождение сотрудников дилерских центров от уплаты НДФЛ.