Минэнерго разработало антикризисный план для ТЭКа

17 марта. FINMARKET.RU - На фоне масштабных санкций Запада против российского энергокомплекса Минэнерго направило в правительство обширный список мер поддержки. Минэнерго признает, что подведомственные ей сектора экономики - электроэнергетика, нефть, газ и уголь - в условиях санкций уже не смогут выполнить заявленные планы по декарбонизации к 2050 году, пишет "Коммерсант"

Наиболее объемный комплекс мер поддержки Минэнерго разработало для сектора электроэнергетики, несмотря на то что существенных прямых рестрикций против отрасли пока не ввели.

Так, Минэнерго предлагает установить особый режим начисления штрафов за задержку вводов объектов по программе модернизации старых ТЭС и новой ВИЭ-генерации "для недопущения резкого роста штрафных санкций", а правительство наделить возможностью вносить изменения в сроки начала и окончания поставки мощности проектов, прошедших конкурсные отборы. Подразумевается ли под этим полная отмена штрафов, в министерстве не уточнили

Энергокомпаниям с госучастием предлагается в первоочередном порядке разрешить направлять прибыль за 2021 год на реализацию инвестпрограмм без выплаты дивидендов.

Также Минэнерго "в связи с риском резкого роста стоимости затрат при добыче нефти" предлагает увеличить размер предельных затрат при расчете налога на дополнительный доход (НДД) для третьей группы, куда входят зрелые месторождения в Западной Сибири. Это должно снизить налоговую нагрузку для таких активов, поскольку налоговая база для них определяется как разность между выручкой от продаж нефти и затратами.

Кроме того, Минэнерго предлагает на два года продлить сроки модернизации НПЗ по заключенным соглашениям с нефтекомпаниями - в течение срока модернизации компании получают из бюджета дополнительные выплаты. Сейчас нефтяники должны завершить модернизацию в 2026 году, но в конце февраля ЕС ввел санкции против российской нефтеперерабатывающей отрасли, что потенциально может негативно сказаться на сроках окончания работ.

Минэнерго также предлагает легализовать продажу алкоголя на заправках - эту идею не один год лоббирует Российский топливный союз (объединяет независимые АЗС).

В секторе нефтехимии план предусматривает проработку изменения системы ценообразования на нефтепродукты, полиэтилен и полипропилен для поддержки маржи производителей, обеспечивающих внутренний рынок.