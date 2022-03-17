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17 марта 2022 года 08:21
Некоторые производители сахара начали переходить на цены в долларах
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Дмитрий Феоктистов/ТАСС
17 марта. FINMARKET.RU - Некоторые сахарные заводы стали предлагать производителям продуктов питания делать закупки по ценам в долларах. Расчеты при этом следует производить в рублях, но по курсу валют, который актуален на дату отгрузки продукции. Об этом сказано в письме ассоциации "Русбренд" в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) от 16 марта, с которым ознакомились "Известия". Организация попросила ведомство оценить ситуацию и принять меры. В "Русбренд" входят в том числе международные компании вроде Nestle, Unilever, Danone, которые производят продукты в России. В письме также сказано, что производители сахара пригрозили остановить отгрузки, если пищевики не пересмотрят условия в течение максимум двух суток. Также производители пожаловались, что стоимость сахара выросла на 60-70% без пояснений и переговоров. "Сахар активно используется при производстве различных продуктов питания, поэтому существенное увеличение его стоимости скажется на значительном числе предприятий, - отмечено в письме "Русбренда". - Выбор альтернативных поставщиков существенно ограничен из-за высокого уровня экономической концентрации рынка сахара в РФ". Минсельхоз не располагает информацией об использовании цен в долларах, сказали изданию в ведомстве. Сейчас все российские производители сахара продолжают его отгружать в штатном режиме, заявили в министерстве. Юристы уточнили, что устанавливать цены можно в любых единицах, даже условных, но на это должны согласиться обе стороны договора. В Ассоциации предприятий кондитерской промышленности "Асконд" "Известиям" сообщили, что предприятия отрасли столкнулись с высокими темпами роста цен на сахар для промышленных потребителей в феврале-марте 2022 года. Кроме того, ряду компаний производители сахара отказали в отгрузке по действующим договорам, а с другими разорвали контракты расторгли в одностороннем порядке, рассказали в организации. Ситуация обостряется тем, что отпускные цены на сахар растут последние два года, добавил представитель "Асконда". По его словам, с января 2020 года по январь 2022 года стоимость продукта увеличилась в 2,5 раза: с 20,4 рубля за кг до 52.
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