В России растет спрос на банковские ячейки

16 марта. FINMARKET.RU - В России заметно вырос спрос на банковские ячейки. Клиенты банков предпочитают хранить за дверцами сейфов в первую очередь наличные деньги и драгоценные металлы.

Спрос на банковские ячейки вырос в несколько раз. Об этом сообщили представители нескольких банков. В частности, в марте клиенты стали примерно в два раза чаще интересоваться банковскими ячейками по сравнению со средним ежедневным значением февраля, сообщили "Российской газете" в банке "Открытие". Чаще всего клиенты арендуют сейфовую ячейку на один год.

"В условиях ограничения операций с валютой и обесценения рубля население аккумулирует наличные денежные средства в долларах и евро. Крупные суммы для обеспечения их сохранности безопаснее хранить в банковских ячейках, чем дома", - констатирует младший директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Анатолий Перфильев. На фоне роста цен в качестве альтернативного инструмента сбережений выступает покупка драгоценных металлов и украшений, которые клиенты банков также предпочитают хранить в ячейках, говорит эксперт. Повышенный спрос на ячейки сохранится до стабилизации экономики, считает аналитик.

Несмотря на высокие ставки по валютным вкладам (сейчас это 7-8% годовых), клиенты банков не стремятся размещать на них деньги из-за ограничения по снятию наличных, соглашается директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков. Он напоминает, что в Россию из-за санкций теперь нельзя поставлять наличные доллары и евро, что создает опасение дефицита наличной иностранной валюты и, как следствие, рост спроса на ячейки.