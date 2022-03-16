Наем новых сотрудников приостановился

16 марта. FINMARKET.RU - Кадровые агентства вфиксируют "заморозку" найма новых работников рядом компаний, пишет "Коммерсант" . Ведущие кадровые агентства видят спад HR-активности своих клиентов-компаний на фоне новой экономической ситуации в стране. Директор кадровойManpower Иван Бердинских отмечает, что сейчас большинство компаний заявляют о временной приостановке своих проектов - прежде всего это связано с техническими и логистическими сложностями зарубежных поставок.

В то же время спрос на топ-менеджеров, наоборот, даже вырос - предприятиям необходимы управленцы, способные к быстрым решениям в нынешних сложных условиях, кроме того, требуются новые руководители взамен экстренно уехавших за рубеж.

По словам экспертов, в первую очередь сильные управленцы потребуются в финансовом блоке.

В кадровых агентствах также отмечают, что спрос на рабочие специальности остается высоким даже в условиях экономической неопределенности.