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16 марта 2022 года 10:07
Наем новых сотрудников приостановился
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Владимир Смирнов
16 марта. FINMARKET.RU - Кадровые агентства в РФ фиксируют "заморозку" найма новых работников рядом компаний, пишет "Коммерсант". Ведущие кадровые агентства видят спад HR-активности своих клиентов-компаний на фоне новой экономической ситуации в стране. Директор кадровой компании Manpower Иван Бердинских отмечает, что сейчас большинство компаний заявляют о временной приостановке своих проектов - прежде всего это связано с техническими и логистическими сложностями зарубежных поставок. В то же время спрос на топ-менеджеров, наоборот, даже вырос - предприятиям необходимы управленцы, способные к быстрым решениям в нынешних сложных условиях, кроме того, требуются новые руководители взамен экстренно уехавших за рубеж. По словам экспертов, в первую очередь сильные управленцы потребуются в финансовом блоке. В кадровых агентствах также отмечают, что спрос на рабочие специальности остается высоким даже в условиях экономической неопределенности.
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Ключевые слова: РФ, компании, сотрудники, наем
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