В России хотят ввести госрегулирование цен на бензин

16 марта. FINMARKET.RU - В России предложили ввестицен наи дизель. Комитет Госдумы по промышленности и торговле 11 марта направил в кабмин соответствующие поправки в законодательство. Об этом "Известиям" рассказал глава комитета Владимир Гутенев.

По его словам, согласно поправкам, в период действия западных санкций правительство будет вправе устанавливать предельные оптовые и розничныена бензин и дизельное топливо. "Необходимость меры обусловлена тем, что цены на топливо прежде всего влияют на себестоимость социально значимых товаров и продуктов питания", - сказал депутат. Закрепление за кабмином отдельных полномочий позволит на начальном этапе пресекать спекуляции и создание искусственного ажиотажа, заключил Гутенев.

Сейчас у российского правительства есть ряд других механизмов, которые позволяют регулировать цены на внутреннем топливном рынке страны, напомнил заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. Среди них - увеличение доли продаж топлива на бирже (ранее норматив для бензина повысили с 10% до 11% производимой продукции, для дизеля - с 6% до 7,5%), биржевые ограничения колебаний цен в ходе торговых сессий, а также механизм демпфера, сказал эксперт.

Предложенное депутатами прямое ограничение уровня цен топлива возможно, но только выше его себестоимости, считает он. Александр Фролов подчеркнул, что сегодня примерно 70% оптовой стоимости бензина и дизеля - налоговая составляющая и в случае принудительного снижения цен придется сокращать и фискальную нагрузку.

В Независимом топливном союзе (НТС) не поддерживают предложение о госрегулировании цен и считают его вредным для отрасли, сказал "Известиям" глава организации Павел Баженов. По его словам, мера лишит отрасль инвестиций и может спровоцировать дефицит. Эксперт также добавил, что для поддержки отрасли целесообразно снизить акцизы и дать больше возможностей АЗС зарабатывать на нетопливном бизнесе. Например, снять запрет на продажу алкоголя на заправках.