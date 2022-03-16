Лимит беспошлинного ввоза товаров для физлиц предлагают повысить до 1 тыс. евро

16 марта. FINMARKET.RU - Правительствообсуждает повышение лимита беспошлинного ввоза товаров для физлиц в 5 раз - до 1000 евро. Речь идет об электронной торговле - покупках на зарубежных сайтах. Такая мера содержится в обновленном плане первоочередных действий по развитию российской экономики в условиях санкций, пишут "Ведомости"

Как предполагается, увеличенный порог будет действовать до 1 октября 2022 г. Ответственные исполнители по инициативе - Минэкономразвития, Минфин и ФТС. Мера может быть одобрена только после решения Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

С 1 января 2020 г. беспошлинный порог для ввоза товаров гражданами для личного пользования составляет 200 евро, напоминают "Ведомости". В случае если стоимость посылки превышает эту сумму или ее вес составляет более 31 кг, то необходимо заплатить пошлину в размере 15% от стоимости заказа, но не менее 2 евро за 1 кг.

Беспошлинный порог снижается последние несколько лет. В 2019 г. весовойсоставлял 31 кг, стоимостной - 500 евро, а до этого он был равен 1000 евро. Кроме того, в прошлом году Минфин предлагал продолжить постепенно уменьшать лимит: в частности, снизить беспошлинный порог с 1 июля 2022 г. до 100 евро, с 1 января 2023 г. - до 50 евро, с 1 января 2024 г. - до 20 евро. Инициативу должны были рассмотреть на совете ЕАЭС в ноябре 2021 г., но тогда решение по этому вопросу вынесено не было.

Предложенная мера нужна, чтобы расширить альтернативные каналы поставок товаров из-за рубежа, полагает руководитель направления реального сектора ЦМАКП Владимир Сальников. В результате фактического закрытия товарооборота с европейскими и американскими странами будет развиваться торговля по азиатскому и ближневосточному направлению - с Китаем, Турцией и т. д., говорит эксперт. "Но все-таки повышенный порог следует рассматривать как временную меру, долго так продолжаться не может", - подчеркивает он.