Четвертый пакет санкций ЕС против России вступил в силу

16 марта. FINMARKET.RU - Вчера согласованный четвертый пакет санкций против России в связи с событиями на Украине был опубликован в Официальном журналеи вступил в силу.

"Эти меры вступают в силу в день их публикации в Официальном журнале Европейского союза", - отмечается в журнале.

Как сообщалось, новыеЕвросоюза в отношении России предусматривают запрет на инвестиции в сфере энергетики РФ, однако исключения сделаны для мирного атома и транспортировки энергоресурсов в ЕС.

"Согласованные меры включают в себя запрет на новые инвестиции в российский энергетический сектор, за некоторыми исключениями для гражданской атомной энергетики и транспортировки определенных энергетических ресурсов в ЕС", - говорилось в заявлении Еврокомиссии, опубликованном ранее во вторник.

Кроме того, санкции ЕС предусматривают запрет на импорт из РФ части сталелитейной продукции. "Запрет на импорт той сталелитейной продукции, которая находится под защитными мерами ЕС", - отмечалось в заявлении.

В нем также указано, что эта мера приведет к потере Россией экспортных доходов в размере порядка 3,3 млрд евро. Импортные квоты будут распределены среди третьих стран, отмечала Европейская комиссия.

Кроме того, вводится запрет на присвоение кредитно-рейтинговыми агентствами ЕС рейтингов России и российским компаниям, а также запрет на предоставление рейтинговых услуг российским клиентам.

Помимо этого, Совет ЕС объявил во вторник, что Евросоюз вместе с рядом других членов Всемирной торговой организации (ВТО) договорился отказать российским товарам и услугам в режиме наибольшего благоприятствования на рынках ЕС.

"Это приостановит значительные преимущества, которымипользуется как член ВТО", - говорилось в опубликованном в Брюсселе коммюнике Еврокомиссии, которая приветствовала решение Совета.

В документе утверждалось, что эти меры "полностью обоснованы в соответствии с законодательством ВТО".

Власти ЕС вносят в санкционные списки 9 компаний, связанных с обороной промышленностью РФ, включая "Рособоронэкспорт" и АО "Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод", говорится в публикации Официального журнала ЕС.

Также под санкциями оказались: компания "Роснефть-Аэро", холдинг АО "НПО "Высокоточные комплексы", ПАО "Курганмашзавод", холдинг "Вертолеты России", ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация", АО "Объединенная судостроительная корпорация", АО "Зеленодольский завод имени А. М. Горького".

В документе подчеркивается, что против этих компаний "введены более строгие экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности".

ЕС включил в свой санкционный список очередную группу крупных фигур российского бизнеса. Среди них - Роман Абрамович, Сулейман Керимов, сооснователи Альфа-групп Герман Хан и Алексей Кузьмичев, основной владелец ММК Виктор Рашников, глава РСПП Александр Шохин, глава ПАО "Россети" Андрей Рюмин, управляющий директор "Яндекса" Тигран Худавердян, глава "ЕвроХима" Владимир Рашевский.

У многих новых фигурантов списка среди обоснований для введения санкций упомянуто участие во встрече бизнеса с президентом Владимиром Путиным 24 февраля, в день начала спецоперации на Украине. В разделе, посвященном Худавердяну, упоминается комментарий бывшего руководителя "Яндекс.Новостей", который обвинил сервис в том, что он намеренно скрывает от пользователей информацию о событиях на Украине.