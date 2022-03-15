Девелоперы сворачивают программы субсидирования ипотеки

15 марта. FINMARKET.RU - Некоторые девелоперы решили свернуть собственные программы субсидирования ипотеки для покупателей, другие - повысили ставки по таким кредитам, сообщил источник "Коммерсанта" на рынке. Поддерживать прежний уровень стоимости займов в 5-6% годовых после резкого роста в феврале ключевой ставки ЦБ стало невозможно.

Те игроки, у которых субсидированные программы еще действуют, теперь предлагают ставку не менее 10% годовых.

застройщиками ставок по ипотеке - это скрытая скидка, предоставляемая девелоперами за счет собственной маржи, поясняет руководитель аналитического центра "Инком-Недвижимости" Дмитрий Таганов. Хотя конечная цена на квартиры по таким программам для покупателей выше, чем если покупать жилье по рыночным ставкам, добавляет коммерческий директор ГК ФСК Ольга Тумайкина.

Как считает глава совета директоров "Бест-Новостроя" Ирина Доброхотова теперь девелоперы не могут направлять накопленный запас прибыли на субсидирование ипотеки: "Ее нужно распределить на нужды нового времени". По ее мнению,вынуждены сворачивать ипотечные программы по решению банков-партнеров.

"Никто из них не высказал желания при ключевой ставке ЦБ в 20% выдавать ипотеку под 13%, так как они не верят в возможность застройщиков софинансировать такие проценты", - добавляет эксперт.

Возобновление программ кредитования от застройщика будет возможным после утверждения новых условий госпрограммы льготной ипотеки, считают в "Инграде". В МИЦ и "Основе" ожидают, что ставка будет на уровне 10-12% годовых. По мнению руководителя аналитического центра "Инком-Недвижимости" Дмитрия Таганова, если текущая экономическая ситуация затянется надолго, о субсидировании ипотеки застройщикам придется забыть окончательно.