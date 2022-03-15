Ритейлеров предупредили о росте цен на кондитерские изделия

15 марта. FINMARKET.RU - Крупные федеральные и региональные торговые сети получили уведомления от производителей кондитерских изделий с требованиями повысить отпускныена их товары с сегодняшнего дня. Об этом "Ведомостям" рассказали сотрудники трех ритейлеров и подтвердил представитель альянса "Восточный союз" (объединяет крупнейшие сети Сибирского и Дальневосточного федеральных округов России - "Красный Яр", "Самбери" и "Слата").

Поставщики практически одновременно уведомили компании о повышении цен в среднем на 25%, причем кондитерские изделия российского производства должны подорожать сильнее, чем зарубежные, говорит один из собеседников "Ведомостей".

C 21 марта на 20% повышает цены на весовые конфеты объединение "Славянка", один из крупнейших производителей этого вида товаров. А "Объединенные кондитеры" ("Красный Октябрь", "Кондитерский концерн Бабаевский", "Рот Фронт" и проч.) ранее уже повысили стоимость товаров на 10%, но после получения согласия сети выдвинули условие о повторном увеличении цен еще на 18%, отказавшись отгружать товар, утверждает представитель сети "Верный".

Некоторые производители объясняют свои требования к ритейлерам о повышении закупочных цен ростом себестоимости товаров из-за роста курсов валют на фоне введенных в отношении России санкций. И проблемы есть не только с ростом стоимости сырья, отмечает исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности АСКОНД Вячеслав Лашманкин. По его словам, последние две недели участились случаи отказа со стороны производителей сахара осуществлять отгрузки в адрес предприятий.

Ритейлеры реагируют на запросы поставщиков по-разному. Некоторые торговые компании ведут переговоры с поставщиками о постепенном росте стоимости товаров на полках магазинах. Условия в полном объеме принимаются лишь в редких случаях.

Как говорит гендиректор "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров, сейчас первостепенная задача ритейлеров - просто обеспечить наличие товара на полке. Он считает, что лучше для всех будет превентивное повышение цен, чем отсутствие продукции в магазинах.