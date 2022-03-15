Объемы торгов долларом и евро среди физлиц на бирже резко упали

15 марта. FINMARKET.RU - Спрос населения на покупку долларов и евро в марте этого года резко упал по сравнению с февралем. Среднедневной объем торгов физлиц на валютном рынке в марте упал почти вдвое по сравнению с февралем - с 231,5 млрд рублей до 112,9 млрд. В долларовом выражении - с $3 млрд до $1,2 млрд. Об этом сообщили в пресс-службе Мосбиржи в ответ на запрос "Известий" . Можно говорить, что этот показатель вернулся к нормальным значениям прошлого года, когда в среднем дневной оборот валютного рынка физлиц находился на уровне 118,3 млрд рублей, или $1,6 млрд. При этом совокупные обороты торгов на валютном рынке в марте выросли.

Статистика Мосбиржи по отдельным валютам показывает, что в наибольшей степени снизились обороты по доллару: на 60,8%, или в 2,5 раза, - с чуть более $2 млрд до почти $0,8 млрд. В итоге его доля в общем объеме операций физлиц на валютном рынке снизилась с 87% до 76%. На 50,8%, или вдвое, упали средние дневные объемы и по евро - с $266 млн до $131 млн.

Значительные отклонения от среднедневного оборота на финансовом рынке свидетельствуют об изменении интереса к покупке того или иного актива: спрос на доллары и евро в марте значительно упал.

Сократились и обороты по британскому фунту: на 15,7% - с $5,6 млн в феврале до $4,7 млн в марте.

При этом в марте значительно вырос оборот по юаню - на 3731,9%, турецкой лире - на 928,2%, японской иене - на 602,2% и швейцарскому франку - на 366,4%. Конечно, в отношении этих валют сработал так называемый эффект базы, когда скачок происходит от низких значений (так, в феврале средний оборот в день по китайской валюте составлял всего $1,5 млн, увеличившись в марте до $57,7 млн). Но теперь становится понятно, почему банки бросились открывать депозиты в юанях.

"Мы наблюдаем изменение структуры валютного рынка. В последнее время на фоне некоторого снижения объемов операций с долларом и евро значительно возросли объемы операций физлиц с китайским юанем и турецкой лирой", - заявили "Известиям" в пресс-службе Мосбиржи.

Снижение спроса на доллар, евро и фунт эксперты объясняют прежде всего введением в этом месяце комиссии в 12% на покупку этих валют "физиками" через брокеров, а также значительным скачком их курса. При этом в 38 раз выросли обороты по китайскому юаню и в 10 - по турецкой лире.