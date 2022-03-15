Эксперты прогнозируют рост доходов бюджета на 5 трлн рублей

15 марта. FINMARKET.RU - Многие аналитики уже сейчас, несмотря на экстремальную неопределенность, формируют предварительные прогнозы основных макроэкономических показателей.

Доходы бюджета – единственный показатель, где разброс оценок среди опрошенных аналитиков сведен к минимуму, пишут "Ведомости" . Фактически все сходятся в том, что спада поступлений, несмотря на кризис, который может стать беспрецедентным, не ожидается. Более того, экономисты ожидают увеличения доходов по сравнению с утвержденными законом о бюджете значениями. Действующим законом предполагается, что доходы в 2022 г. составят 25 трлн руб. Из них 15,5 трлн – ненефтегазовые. Продажа энергоресурсов, соответственно, должна была принести 9,5 трлн, ожидал ранее Минфин.

В общей сложности доходы бюджета могут вырасти вплоть до 30 трлн руб., ожидает экономист Газпромбанка Павел Бирюков. Из них ненефтегазовые составят 15–17 трлн руб., а нефтегазовые увеличатся до 13 трлн руб., уточнил эксперт.

Сверхплановые доходы бюджета могут составить 5–5,5 трлн руб. относительно предусмотренных законом о бюджете, согласился директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. То есть в общей сложности поступления превысят 30 трлн, уточнил он.

Только от продажи нефти по более высоким ценам, чем ожидалось законом о бюджете, сверхдоходы бюджета составят $65–80 млрд, прогнозирует эксперт Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько. При нынешнем курсе доллара примерно в 120 руб. это около 8–9,5 трлн руб. (в законе о бюджете сверхдоходы запланированы на уровне 3,4 трлн).

Нефтегазовые доходы составят примерно 10–11 трлн руб. и 15 трлн – ненефтегазовые, прогнозирует директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев. По ненефтегазовым доходам рано делать выводы – ввиду анонса санкций и новых ограничений работы импортных компаний практически каждый день, признал Кошелев.

С одной стороны, нефтегазовые доходы действительно поддерживаются высокими мировыми сырьевыми ценами и слабым рублем, согласилась главный экономист "Ренессанс капитала" по России и СНГ Софья Донец. С другой – уже объявлены первые торговые ограничения, в частности отказ от российской нефти США и Великобритании, напомнила она. Мы пока не знаем, каким будет объем экспорта – прежде всего в Европу, в этих условиях еще рано что-то прогнозировать по доходам бюджета, отметила эксперт. Впрочем, с уверенностью можно прогнозировать, что, во-первых, бюджетные решения будут исключительно сложными в этом году, во-вторых, накопленного запаса прочности бюджета, к счастью, должно хватить, чтобы подстроиться к изменившимся условиям, резюмировала Донец.

По всем остальным прогнозным показателям, разброс прогнозных значений беспрецедентно велик. Практически все аналитики прогнозируют снижение российской экономики, но при этом некоторые не исключают, что показатель все же выйдет в положительную зону. Эксперты не исключают снижения ВВП на 5-10% в 2022 году. Инфляция по итогам 2022 г. может составить от 15% до 35%.