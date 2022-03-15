Haval в 1,5 раза повышает цены на авто российской сборки

15 марта. FINMARKET.RU - Китайскийв полтора раза повышаетна автомобили, которые сейчас сходят с конвейера завода в Туле. Столь резкое подорожание - редкость в истории российского рынка, пишет "Коммерсант" . Даже на фоне серьезной девальвации рубля раньше моментально издержки в цены перекладывал лишь GM, что в итоге ударило по продажам, говорят аналитики. Однако сейчас ситуация другая: помимо Haval в массовом сегменте в РФ выпускаются лишь модели Lada и работает часть конвейера "Автотора", поэтому предложение ограничено запасами складов. Haval, говорят источники издания, столкнулся со сложностями с логистикой и дефицитом комплектующих.

Автозавод Haval в Туле - один из немногих, кто продолжает сборку машин в РФ в легковом сегменте, несмотря на сложности с логистикой. Более того, как сообщалось на форуме рабочих, завод работал в три смены. Однако сейчас, рассказывает источник "Коммерсанта" на авторынке, площадка перешла к работе в две смены и, как и другие предприятия, столкнулась со сложностями с доставкой комплектующих, отгрузки по морю остановились. Запасов запчастей хватит на полтора месяца, но компания "планирует наладить цепочки".

Другие китайские автомобили импортируются в РФ. Geely ведет сборку в Белоруссии (СП Geely и БелАЗа "Белджи"), но площадка уже ушла во внеплановый простой с 16 марта до 1 апреля. Как писал Onliner, проблема - в нарушении логистических связей и перебоях в поставках материалов и комплектующих.