В РФ планируют сокращения авиадиспетчеров

15 марта. FINMARKET.RU - Подведомственная Росавиации Госкорпорация по организации воздушного движения (ГК по ОрВД) готовит антикризисный план в условиях резкого падения выручки из-за взаимных запретов на полеты для российских авиакомпаний в небе Евросоюза, США и Канады и для иностранных перевозчиков - над территорией России. Гендиректор предприятия Игорь Моисеенко поручил разработать предложения по изменению трудоемкости производственных процессов, необходимых для сокращения фонда оплаты труда в двух сценариях - на 30% и на 40%, пишут "Известия"

Филиал "Аэронавигация Юга" предложил снизить тарифную зарплатную ставку сразу для всех сотрудников ГК по ОрВД на 20% - c 10 159 рублей до 8127 рублей. От этого показателя рассчитывается зарплата для всех сотрудников корпорации. Таким образом, можно будет охватить абсолютно всех работников предприятия, - сказано в письме гендиректора филиала Виталия Абрамцова от 9 марта.

Кроме этого, топ-менеджер призвал отменить различные стимулирующие выплаты. В частности, отказ от доплаты по коллективному договору предприятия в размере 12% позволит ежемесячно экономить в среднем 6,9 млн рублей, или 1,98% ФОТ, сказано в письме. Предложено также отменить доплату за работу в вечернее время (сэкономит 2,6 млн рублей ежемесячно, или 0,75% ФОТ), доплату за осуществление стажировки и руководство практикой (сэкономит 750 тыс. рублей, или 0,21% ФОТ). Кроме того, доплату за использование диспетчерами английского языка Абрамцов призвал применять только на аэродромах, где будут летать иностранные авиакомпании, а не на всех, имеющих статус международных (по данным Росавиации, это 79 аэропортов).

В январе Федеральный профсоюз авиадиспетчеров (ФПАД) сообщал о финансовых трудностях ГК по ОрВД в письме главе правительства Михаилу Мишустину. В документе было указано: из-за пандемии и снижения количества рейсов выручка предприятия резко сократилась, а финансовая подушка, которая на начало 2020 года составляла около 80 млрд рублей, к началу 2021-го сократилась до 35 млрд. К концу 2022-го она полностью закончится, сообщал ФПАД.

9 марта ФПАД написал письмо президенту России Владимиру Путину, в котором союз указал на риски банкротства госкорпорации в случае длительного ограничения полетов из-за взаимных авиационных санкций США, стран Европы и России. Профсоюз попросил выделить предприятию необходимую финансовую поддержку.

Для работы ГК по ОрВД в ближайшие два-три месяца может потребоваться порядка 5-8 млрд рублей субсидий, оценил президент ФПАД Сергей Ковалев.