Продолжит ли дорожать домашний интернет

14 марта. FINMARKET.RU - Домашнийв России подорожал на 2-10%. Как объясняют участники рынка и эксперты, причины этого - повышение стоимости комплектующих для оборудования, нестабильность курса рубля и издержки, связанные с необходимостью исполнения "закона Яровой". Так, в феврале-марте стоимость услуг повысил ряд российских интернет-провайдеров, пишут "Известия"

Растутне только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других регионах.

По словам аналитика "ТМТ консалтинга" Ирины Якименко, не везде рост одинаковый - кто-то повышает тарифы на 10 рублей, кто-то - на 50.

Минцифры напрямую не контролирует цены на услуги операторов, но Федеральная антимонопольная служба тщательно следит за соблюдением законов, сообщили "Известиям" в министерстве.

В ФАС уже поступают жалобы от граждан в связи с повышением тарифов, сказали "Известиям" в пресс-службе ФАС.

"Они находятся на рассмотрении ведомства. В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства, в том числе необоснованного завышения цен, служба незамедлительно примет меры реагирования", - пообещали там.

По вопросам необоснованного роста цен на услуги связи граждане могут обращаться на горячую линию на сайте ФАС - сведения будут использоваться для принятия мер в отношении недобросовестных участников рынка, объяснили в антимонопольной службе.

Рост тарифов на домашний интернет агентство TelecomDaily прогнозировало еще в ноябре 2021 года. В ходе опроса топ-менеджеров операторов фиксированного доступа, проведенного компанией, 78% респондентов заявили о готовности поднять в 2022 году тарифы. При этом 48% опрошенных не исключили увеличения цен на 10% и больше, о возможном росте тарифов на 3-9% заявили в 32% компаний. Помимо расходов, связанных с выполнением требований "закона Яровой", на рынок влияет и рост цен на телекоммуникационное оборудование, закупаемое за границей, в связи с глобальным дефицитом комплектующих из-за пандемии COVID-19, объяснял гендиректор TeleсomDaily Денис Кусков.

Как на тарифы могут повлиять антироссийские санкции, участники рынка прогнозировать не стали. Вряд ли стоимость услуг изменится, считает сотрудник одной из компаний. Но он не исключает, что операторы могут отказаться от разного рода бонусов для абонентов, например от сдачи в аренду роутеров за символическую плату.

Говорить о скачках цен в течение 2022 года пока бессмысленно - для этого надо понимать, какими будут цены на оборудование, логистические цепочки его поставок и другие факторы, объясняет Кусков. "Кроме того, росту цен в сегменте домашнего интернета препятствует очень высокое его насыщение в России и крайне высокий уровень конкуренции", - добавил эксперт.